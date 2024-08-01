Сестре Ди Марии прислали свиную голову с пулей во лбу

Анхель Ди Мария рассказал об угрозах в адрес его семьи в Аргентине.

Футболист говорил о проблемах с наркотиками в Росарио.

После этого неизвестные стали угрожать Ди Марии и его родственникам.

Сейчас аргентинский вингер без клуба. Его контракт с «Бенфикой» истек 1 июля.

«Были угрозы в адрес сестры – [ей прислали] коробку со свиной головой с пулей во лбу и записку, в которой говорилось, что если я вернусь в «Росарио Сентраль», то в следующий раз это будет голова моей дочери Пиа.

Поэтому я не вернусь в «Росарио». Это касается моей семьи, и я ни за что на свете не допущу [чтобы им грозила опасность]. Я хочу защитить мир и счастье своей семьи», – заявил Ди Мария.