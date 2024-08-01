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Сестре Ди Марии прислали свиную голову с пулей во лбу

1 августа 2024, 16:16
3

Анхель Ди Мария рассказал об угрозах в адрес его семьи в Аргентине.

  • Футболист говорил о проблемах с наркотиками в Росарио.
  • После этого неизвестные стали угрожать Ди Марии и его родственникам.
  • Сейчас аргентинский вингер без клуба. Его контракт с «Бенфикой» истек 1 июля.

«Были угрозы в адрес сестры – [ей прислали] коробку со свиной головой с пулей во лбу и записку, в которой говорилось, что если я вернусь в «Росарио Сентраль», то в следующий раз это будет голова моей дочери Пиа.

Поэтому я не вернусь в «Росарио». Это касается моей семьи, и я ни за что на свете не допущу [чтобы им грозила опасность]. Я хочу защитить мир и счастье своей семьи», – заявил Ди Мария.

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Источник: CBS News
Аргентина. Примера Португалия. Примейра Росарио Сентраль Бенфика Ди Мария Анхель
Комментарии (3)
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Avitaminoz
1722519460
Доходчиво. Что тут скажешь.
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...уефан
1722519901
...хотел было шуткануть, но здесь серьезно, не до шуток(... У житухи много разных сторон. И такая, тоже есть(...
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prostotak2023
1722590723
эта новость уже более 2-х дней по просторам сети , тут только сейчас появилась))
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