Пальцев из «Динамо» Мх: «Талалаев сказал мне, что не любит таких футболистов, как я»

Защитник «Динамо» Мх Валентин Пальцев вспомнил время пребывания в «Химках».

«В «КАМАЗе» я провeл прекрасный год с хорошим коллективом, хорошей командой. Мы могли бороться за более высокие места, но заняли то, что заняли. После окончания сезона я опять вернулся в «Химки», тогда у руля был уже Талалаев. Он сразу обозначил, что не видит меня в команде и я ему не нужен. Сказал, что не знает, на какой позиции я могу играть, и не любит таких футболистов.

Когда появился вариант с ульяновской «Волгой», я уже удивился: «Какой Ульяновск, вы с ума сошли? Я работаю на полную, а тут Вторая лига». Поэтому снова поехал в «КАМАЗ», но уже в качестве полноценного игрока», – сказал Пальцев.