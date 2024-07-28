Пальцев из «Динамо» Мх: «Талалаев сказал мне, что не любит таких футболистов, как я»

Защитник «Динамо» Мх Валентин Пальцев вспомнил время пребывания в «Химках».
«В «КАМАЗе» я провeл прекрасный год с хорошим коллективом, хорошей командой. Мы могли бороться за более высокие места, но заняли то, что заняли. После окончания сезона я опять вернулся в «Химки», тогда у руля был уже Талалаев. Он сразу обозначил, что не видит меня в команде и я ему не нужен. Сказал, что не знает, на какой позиции я могу играть, и не любит таких футболистов.
Когда появился вариант с ульяновской «Волгой», я уже удивился: «Какой Ульяновск, вы с ума сошли? Я работаю на полную, а тут Вторая лига». Поэтому снова поехал в «КАМАЗ», но уже в качестве полноценного игрока», – сказал Пальцев.
- Махачкалинцы купили 23-летнего уроженца Нижнего Новгорода летом у «КАМАЗа» за 280 тысяч евро.
- Валентин уже провел 1 матч в РПЛ.
- В 20:00 мск «Динамо» Мх начнет матч 2-го тура против «Краснодара».
Источник: «Чемпионат»