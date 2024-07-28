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  • Пальцев из «Динамо» Мх: «Талалаев сказал мне, что не любит таких футболистов, как я»

Пальцев из «Динамо» Мх: «Талалаев сказал мне, что не любит таких футболистов, как я»

28 июля 2024, 12:16
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Защитник «Динамо» Мх Валентин Пальцев вспомнил время пребывания в «Химках».

«В «КАМАЗе» я провeл прекрасный год с хорошим коллективом, хорошей командой. Мы могли бороться за более высокие места, но заняли то, что заняли. После окончания сезона я опять вернулся в «Химки», тогда у руля был уже Талалаев. Он сразу обозначил, что не видит меня в команде и я ему не нужен. Сказал, что не знает, на какой позиции я могу играть, и не любит таких футболистов.

Когда появился вариант с ульяновской «Волгой», я уже удивился: «Какой Ульяновск, вы с ума сошли? Я работаю на полную, а тут Вторая лига». Поэтому снова поехал в «КАМАЗ», но уже в качестве полноценного игрока», – сказал Пальцев.

  • Махачкалинцы купили 23-летнего уроженца Нижнего Новгорода летом у «КАМАЗа» за 280 тысяч евро.
  • Валентин уже провел 1 матч в РПЛ.
  • В 20:00 мск «Динамо» Мх начнет матч 2-го тура против «Краснодара».

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Динамо Мх Химки Пальцев Валентин Талалаев Андрей
Комментарии (1)
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verba-lug
1722169332
Талалаев великий тренер,так он преподносит себя. Пусть лучше умничает на матч тв
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