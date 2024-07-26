РПЛ. «Крылья Советов» дома проиграли «Ростову» (1:3)

В стартовом матче 2-го тура РПЛ «Ростов» в Самаре обыграл «Крылья Советов» со счетом 3:1. Гости открыли счет на 44-й минуте, когда защитник хозяев Александр Солдатенков срезал мяч в свои ворота.

Во втором тайме преимущество «Ростова» упрочил Егор Голенков. Его мяч на 62-й минуте оказались победным.

До конца встречи команды обменялись забитыми голами. У хозяев один мяч отквитал Франко Орозко. Затем Андрей Лангович установил окончательный счет во встрече.

«Ростов» до завтрашнего дня вышел в лидеры РПЛ с 4 очками после двух матчей. «Крылья Советов» занимают последнее место с 0 очков и разницей мячей 1:7.

Россия. РПЛ. 2-й тур

Крылья Советов (Самара) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:3 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Солдатенков, 44 (в свои ворота); 0:2 – Голенков, 62; 1:2 – Орозко, 65; 1:3 – Лангович, 73.

Удаление: Евгеньев, 87 – нет.

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