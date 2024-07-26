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РПЛ. «Крылья Советов» дома проиграли «Ростову» (1:3)

26 июля 2024, 19:53
16

В стартовом матче 2-го тура РПЛ «Ростов» в Самаре обыграл «Крылья Советов» со счетом 3:1. Гости открыли счет на 44-й минуте, когда защитник хозяев Александр Солдатенков срезал мяч в свои ворота.

Во втором тайме преимущество «Ростова» упрочил Егор Голенков. Его мяч на 62-й минуте оказались победным.

До конца встречи команды обменялись забитыми голами. У хозяев один мяч отквитал Франко Орозко. Затем Андрей Лангович установил окончательный счет во встрече.

«Ростов» до завтрашнего дня вышел в лидеры РПЛ с 4 очками после двух матчей. «Крылья Советов» занимают последнее место с 0 очков и разницей мячей 1:7.

Россия. РПЛ. 2-й тур

Крылья Советов (Самара) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:3 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Солдатенков, 44 (в свои ворота); 0:2 – Голенков, 62; 1:2 – Орозко, 65; 1:3 – Лангович, 73.

Удаление: Евгеньев, 87 – нет.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Ростов Крылья Советов
Комментарии (16)
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k611
1722013179
Многовато Крылья пропускают в домашних матчах
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DVOK68
1722013208
Какой Ростов мог сегодня быть...у самарцев суперматч в третьем туре,возможно под большие премиальные.Подготовка началась)
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ESC-Russia-google
1722013684
Посочувствовать только можно Осинькину, что каждое ТО дербанят Крылья и что такие деревья играют в защите!
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БАЗАРА НЕТ
1722013939
Валера мы верили!) с победой
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Январь 59
1722013943
Ростовчане с победой. Удачи в следующем туре.
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...короче
1722014485
...Ростов с победой! Веселая игра была. Не для Крыльев... Ростов понравился в эпизодах, когда выдавливали быстро самарцев из позиционной атаки, аж к самарским воротам и там уже переходили в атаку. Классно получалось, ни кто построения не нарушал, ни кто не проваливался, полная синхронность - высший пилотаж...
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slavа0508
1722014922
С победой Ростов !!!С победой Валера !!!
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DOCTOR PENALTY
1722015642
С победой казаки!!!
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evgevg13
1722017171
Молодцы ростовчане! Так держать!!!
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Pourquoi pas
1722028242
Мои соболезнования Солдатенкову! Очень хотел вынести, но занёс себе в девять... Ростов мог забивать пять! Хорошая игра! Крыльям - взмахнуть! Ятимов должен был отбить в сторону!!! Кафанычу работыыыыы...
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