Бейл обратился к болельщикам «Крыльев» после второго поражения подряд

Полузащитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл опубликовал пост в соцсетях после поражения от «Ростова» (1:3). В нем он призвал болельщиков самарского клуба держаться вместе.

«Крылья» уступили во втором матче подряд.

В 1-м туре самарцы проиграли со счетом 0:4 «Зениту».

«Не такие, какими мы хотим себя показать. Нам нужно многое улучшить. Понимаем разочарование, мы сами такие же. Остается только одно – отдать все, что у нас есть. Нам нужно держаться вместе, Самара», – написал Бейл.