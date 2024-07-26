Бейл обратился к болельщикам «Крыльев» после второго поражения подряд

Полузащитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл опубликовал пост в соцсетях после поражения от «Ростова» (1:3). В нем он призвал болельщиков самарского клуба держаться вместе.
- «Крылья» уступили во втором матче подряд.
- В 1-м туре самарцы проиграли со счетом 0:4 «Зениту».
«Не такие, какими мы хотим себя показать. Нам нужно многое улучшить. Понимаем разочарование, мы сами такие же. Остается только одно – отдать все, что у нас есть. Нам нужно держаться вместе, Самара», – написал Бейл.
Источник: телеграм-канал Гленна Бейла