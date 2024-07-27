Карпин раскрыл, что сказал Голенкову перед его голом родным «Крыльям»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин сообщил, о чем говорил форварду Егору Голенкову перед выходом на замену во 2-м туре РПЛ против «Крыльев» (3:1).

Голенков забил в течение минуты после выхода на замену.

«Сказал ли я Голенкову что-то особенное, что он вышел и сразу забил? Нет, ничего особенного, естественно, не сказал. Сказал, как надо действовать, что требуется от него прежде всего в обороне в большей степени, ну и в атаке – открываться за спину», – сказал Карпин.