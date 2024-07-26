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  • Губерниев – о Станковиче: «Ненадолго в «Спартаке», ничего у него не получится»

Губерниев – о Станковиче: «Ненадолго в «Спартаке», ничего у него не получится»

26 июля 2024, 11:29
28

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о проблемах «Спартака».

«Что касается «Спартака», он продолжает ходить по граблям. История с Соболевым показывает, что там по-прежнему зона турбулентности. И «Спартак», к сожалению, превращается в команду, которая регулярно выступает в рубрике «Вокруг смеха» вместо того, чтобы быть флагманом российского футбола, с точки зрения всех подходов.

Думаю, что Станкович ненадолго в «Спартаке», ничего у него не получится. Поэтому давайте, ребята-спартаковцы, приглашайте Шалимова. Он будет вытаскивать из болота.

Если уж Черчесов не может, стал работать в Казахстане, вся надежда на Игоря Михайловича. Плоть от плоти спартаковец, звезда, блестящий методист, тонкий, умный. Вперед, Игорь Михайлович, в «Спартак», – написал Губерниев.

  • Деян Станкович был представлен в качестве главного тренера «Спартака» в июне.
  • В 1-м туре РПЛ красно-белые в гостях проиграли «Оренбургу» (0:2).

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Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Шалимов Игорь Станкович Деян Губерниев Дмитрий
Комментарии (28)
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NewLife
1721983009
Губа,vai tomar no cul !
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ivany4
1721983328
И эти люди мнят себя знатоками хоть какого-то вида спорта.)) А потом удивляемся, почему народ тупеет.
Ответить
Цугундeр
1721983936
"Я прошу хоть ненадолго Грусть моя ты покинь меня. Облаком сизым облаком Ты полети к родному дому Отсюда к родному дому..." (октябрь 24" )
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шахта Заполярная
1721984166
Губа вставай на лыжи и вали с футбола, тут без тебя дэбилов хватает
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slavа0508
1721984469
Что языком трепать . у меня тоже были сомнения при назначение . а теперь остаётся только ждать и смотреть а потом балаболить . после 10 тура что будет видно ...Однако ...
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...короче
1721984959
...футбольная анал-итика от спортивного гомо-специалиста Областного-Губерниева...
Ответить
Александр-Каратеев-yandex
1721985211
Губер, не приводя никаких аргументов, .уйню всякую несёт, просто ему так хочется.
Ответить
timon2401
1721987776
может и не потянет..в России тянут обычно такие жополизы типа Губерниева
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k611
1721989191
Время покажет
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Spartak_forv@
1721992241
Тебя бы кто выгнал с Матч Тв,язык как помело
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