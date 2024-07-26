Губерниев – о Станковиче: «Ненадолго в «Спартаке», ничего у него не получится»

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о проблемах «Спартака».

«Что касается «Спартака», он продолжает ходить по граблям. История с Соболевым показывает, что там по-прежнему зона турбулентности. И «Спартак», к сожалению, превращается в команду, которая регулярно выступает в рубрике «Вокруг смеха» вместо того, чтобы быть флагманом российского футбола, с точки зрения всех подходов.

Думаю, что Станкович ненадолго в «Спартаке», ничего у него не получится. Поэтому давайте, ребята-спартаковцы, приглашайте Шалимова. Он будет вытаскивать из болота.

Если уж Черчесов не может, стал работать в Казахстане, вся надежда на Игоря Михайловича. Плоть от плоти спартаковец, звезда, блестящий методист, тонкий, умный. Вперед, Игорь Михайлович, в «Спартак», – написал Губерниев.