Зарема высказалась о переходе Маркиньоса в «Спартак»

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала вероятный трансфер полузащитника «Ференцвароша» Маркиньоса в московский клуб.

Ранее сообщалось, что «Спартак» подпишет 24-летнего бразильца за 5 миллионов евро.

Его убедил перейти в московский клуб главный тренер Деян Станкович.

«Абаскаль притащил Томаша Тавареша в «Спартак» из «Базеля», потому что бездействовал Эшуорт. Вот и сейчас Станкович подтаскивает из «Ференцвароша» игрока, потому что Амарал в астрале пребывает.

А потом придет новый тренер и всех этих игроков по арендам раздаст. Еще и очередной футболист низкого роста. Ох, мельчает «Спартак», – сказала Зарема.

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