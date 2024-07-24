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Зарема высказалась о переходе Маркиньоса в «Спартак»

24 июля 2024, 17:50
11

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала вероятный трансфер полузащитника «Ференцвароша» Маркиньоса в московский клуб.

  • Ранее сообщалось, что «Спартак» подпишет 24-летнего бразильца за 5 миллионов евро.
  • Его убедил перейти в московский клуб главный тренер Деян Станкович.

«Абаскаль притащил Томаша Тавареша в «Спартак» из «Базеля», потому что бездействовал Эшуорт. Вот и сейчас Станкович подтаскивает из «Ференцвароша» игрока, потому что Амарал в астрале пребывает.

А потом придет новый тренер и всех этих игроков по арендам раздаст. Еще и очередной футболист низкого роста. Ох, мельчает «Спартак», – сказала Зарема.

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Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Маркиньос Салихова Зарема
Комментарии (11)
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Spartak_forv@
1721833004
Зареме уже давно пора к хорошому психологу.Судя по высказываниям,любое событие в Спартаке воспринимается с ее стороны крайне негативно.Выглядит как проявление паранойи
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NewLife
1721834134
Зарема, назначаю тебя на должность "спортивный директор в изгнании")))
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...короче
1721834281
...Зарема, ты предсказуема(...
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FCSpartakM
1721834643
Да, Станкович сам привез его, сам переговоры провел, никому не говоря.
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Oleg-Gazza
1721836680
А почему так МНОГО заремы?
Ответить
zaichenkoanat93
1721837125
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