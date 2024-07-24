РФС принял решение по новому стадиону «Факела»

Новый стадион «Факел» в Воронеже получил сертификат соответствия РФС первой категории на два года.
Соответствующая комиссияя союза выдала арене сертификат с учeтом устранения замечаний.
В сезоне-2024/25 «Факел» сможет принимать матчи РПЛ и Кубка России на данной арене.
- 27 июля на новом стадионе «Факел» сыграет с «Акроном» во 2-м туре РПЛ.
- Эта арена вмещает 10052 зрителя.
- Новый стадион «Факел» был открыт 19 июня 2024 года после реконструкции, длившейся с 2021 года. Впервые стадион был открыт в 1986 году.
- Основной стадион Воронежа – Центральный стадион профсоюзов – закроется на реконструкцию в этом году.
Источник: официальный сайт РФС