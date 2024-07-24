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РФС принял решение по новому стадиону «Факела»

24 июля 2024, 09:08
6

Новый стадион «Факел» в Воронеже получил сертификат соответствия РФС первой категории на два года.

Соответствующая комиссияя союза выдала арене сертификат с учeтом устранения замечаний.

В сезоне-2024/25 «Факел» сможет принимать матчи РПЛ и Кубка России на данной арене.

  • 27 июля на новом стадионе «Факел» сыграет с «Акроном» во 2-м туре РПЛ.
  • Эта арена вмещает 10052 зрителя.
  • Новый стадион «Факел» был открыт 19 июня 2024 года после реконструкции, длившейся с 2021 года. Впервые стадион был открыт в 1986 году.
  • Основной стадион Воронежа – Центральный стадион профсоюзов – закроется на реконструкцию в этом году.

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Источник: официальный сайт РФС
Россия. Премьер-лига Акрон Факел
Комментарии (6)
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Axe111
1721822931
М-да.....
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zigbert
1721826507
Картинка с идеальным газоном. Посмотрим как будет на самом деле.
Ответить
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