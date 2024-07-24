РФС принял решение по новому стадиону «Факела»

Новый стадион «Факел» в Воронеже получил сертификат соответствия РФС первой категории на два года.

Соответствующая комиссияя союза выдала арене сертификат с учeтом устранения замечаний.

В сезоне-2024/25 «Факел» сможет принимать матчи РПЛ и Кубка России на данной арене.