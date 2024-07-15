Жирков выступил против совмещения постов Карпиным

Бывший игрок сборной России Юрий Жирков прокомментировал продление контракта с главным тренером команды Валерием Карпиным.

Соглашение теперь действует до 2028 года.

Тренер совмещает посты с «Ростовом».

«Если руководство ему доверяет, то почему бы и на большой срок не продлить. Видимо, хорошо работает, я не знаю, что внутри команды, но пока идут без поражений.

Если посмотреть на нашу практику, когда были совмещения, то это, конечно, мешает. Наверно, для сборной это тяжеловато, нужен отдельный тренер», – сказал Жирков.