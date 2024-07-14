Черчесов сказал, почему не работает в России

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов ответил на вопрос о том, почему не трудоустроен в России.

– Многие задаются вопросом: как же так Россия «отпустила» Черчесова в Казахстан? У вас есть на него ответ?

– Крепостное право же отменили в 1861-м, так? Я же говорил, что хочу работать в русскоязычной среде, вот и принял то предложение, которое меня устроило. В России все клубы укомплектованы, тренеры на своих местах. Никаких подводных течений не почувствовал. Буду, как всегда, работать на результат там, где за это взялся.

Черчесов возглавил сборную Казахстана в начале июня. Его контракт подписан по схеме «2+2».

Последним местом работы Черчесова в России была национальная команда, с которой он дошел до четвертьфинала домашнего ЧМ-2018 и не вышел из группы на Евро-2020.

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