Барко прибыл в Москву для медосмотра в «Спартаке»

Вероятный новичок «Спартака» полузащитник Эсекьель Барко прилетел в Москву в воскресенье, 14 июля. По данным Metaratings.ru, в ближайшее время хавбек пройдет медосмотр. В случае его успешного завершения Барко подпишет контракт с московским клубом.

По данным журналиста Ивана Карпова, сумма трансфера 25-летнего игрока «Ривер Плейт» составит 14 миллионов евро. Контракт с игроком будет подписан на 3 года. Зарплата хавбека в российском клубе составит 2,5 миллиона евро за сезон.

Барко провел в этом году 28 матчей за «Ривер Плейт», забил 2 гола, отдал 7 передач.

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