Олусегун ответил, реально ли конкурировать с «Зенитом»

Игрок «Краснодара» Олакунле Олусегун высказался о конкуренции с «Зенитом».
«Конечно, даже с таким «Зенитом» можно конкурировать. Мы в одной лиге. Неважно, «Зенит» или нет. Мы боремся за чемпионат и другие победы.
«Краснодар» не стал слабее. Сейчас рановато об этом говорить, мы ещe будем тренироваться. Но я так не думаю. Суперкубковое поражение не должно никак повлиять на нас. Нам нужно принять его и работать дальше, бороться за победы», – сказал Олусегун.
- «Зенит» накануне взял 5-й подряд суперкубковый трофей.
- Команда выиграла 6 сезонов РПЛ подряд.
- В 2025 году «Зениту» исполнится 100 лет.
Источник: «Чемпионат»