Олусегун ответил, реально ли конкурировать с «Зенитом»

Игрок «Краснодара» Олакунле Олусегун высказался о конкуренции с «Зенитом».

«Конечно, даже с таким «Зенитом» можно конкурировать. Мы в одной лиге. Неважно, «Зенит» или нет. Мы боремся за чемпионат и другие победы.

«Краснодар» не стал слабее. Сейчас рановато об этом говорить, мы ещe будем тренироваться. Но я так не думаю. Суперкубковое поражение не должно никак повлиять на нас. Нам нужно принять его и работать дальше, бороться за победы», – сказал Олусегун.