  • Депутат – о зарплате Семака: «В «Зените» играют Дональды Трампы»

Депутат – о зарплате Семака: «В «Зените» играют Дональды Трампы»

31 марта, 17:01
3

Депутат Государственной думы Виталий Милонов высказался о зарплате главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

Сообщалось, что годовая зарплата специалиста составляет 285 миллионов рублей в год.

«Зависть – плохое чувство. У нас в Петербурге неприлично спрашивать про зарплаты в футбольной сфере, какой ответ ни получишь, он всегда будет какой-то потрясающе огромный. Такое ощущение, что у нас в команде играют Дональды Трампы. Но я считаю, что размер зарплаты определяется клубом.

Я не плачу деньги Семаку, ему платит клуб, ему платят спонсоры, болельщики, которые покупают билеты. И они так решили. Почему я должен вмешиваться в политику клуба? Просто это не мое дело. Если требование будет избыточным, уверен, позицию скорректируют. Но если могут и готовы, пускай платят. Я считаю, что это немножечко многовато. Но это моя позиция, я же не определяю зарплат», – сказал Милонов.

  • Семак ранее ответил на вопросы о размере своей зарплаты.
  • Он возглавляет «Зенит» с конца мая 2018 года.

Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (3)
FWSPM
1774970234
"У нас в Петербурге неприлично спрашивать про зарплаты" Во всей стране неприлично спрашивать про зарплаты)) люди работают за копейки на фоне вечно жирующих олигархов и их прихлебателей
Пингвины Антарктиды/Форпо
1774970556
РФСПРФ ГОЛОС РУССКОГО ФУТБОЛА с приближением выборов депутаты всё больше будут высказываться о футболе, здорово было бы, если бы админы Бомбардира, когда начнётся Мундиаль, это учитывали ⚽️
R_a_i_n
1774978485
Фактически ему платит государство.
