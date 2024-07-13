Известно условие для трансфера Вендела из «Зенита» в «Галатасарай»

«Зенит» готов отпустить полузащитник Вендела в «Галатасарай». Условие – трансфер из «Торино» в Петербург Ивана Илича.
«В случае подписания контракта с Иваном Иличем «Зенит» готов отпустить Вендела. Агент бразильского полузащитника Тиаго Рибейру прорабатывает вариант с переходом в турецкий чемпионат. Приоритет – «Галатасарай».
Еще одним претендентом на бразильца может стать «Бешикташ», руководители которого ведут сейчас переговоры с «Газпромом» о спонсорстве», – сказал источник.
- В прошлом сезоне 26-летний бразилец провел за петебуржцев 35 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 10 результативных передач.
- Transfermarkt оценивает стоимость Вендела в 20 миллионов евро.
- Он выступает за «Зенит» с октября 2020 года. Ранее бразилец играл за «Флуминенсе» и лиссабонский «Спортинг».
Источник: «Р-Спорт»