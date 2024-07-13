Известно условие для трансфера Вендела из «Зенита» в «Галатасарай»

«Зенит» готов отпустить полузащитник Вендела в «Галатасарай». Условие – трансфер из «Торино» в Петербург Ивана Илича.

«В случае подписания контракта с Иваном Иличем «Зенит» готов отпустить Вендела. Агент бразильского полузащитника Тиаго Рибейру прорабатывает вариант с переходом в турецкий чемпионат. Приоритет – «Галатасарай».

Еще одним претендентом на бразильца может стать «Бешикташ», руководители которого ведут сейчас переговоры с «Газпромом» о спонсорстве», – сказал источник.