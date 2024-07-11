Названы причина задержки и сумма трансфера Барко в «Спартак»

«Спартак» предложил за трансфер 25-летнего полузащитника «Ривер Плейт» Эсекьеля Барко 13 миллионов евро. По данным Olé, единственной причиной задержки перехода является проблема с переводом денег из России за рубеж.
Из-за ожидаемого трансфера Барко не принял участие во вчерашнем товарищеском матче «Ривер Плейт» с колумбийским «Мильонариос» (1:1).
При этом клуб из Буэнос-Айреса заберет только половину от суммы сделки. Остальное достанется предыдущему клубу Барко – «Атланте Юнайтед».
Окончательное решение по переходу может быть принято в ближайшие часы.
- Барко провел в этом году 28 матчей за «Ривер Плейт», забил 2 гола, отдал 7 передач.
- По данны «Спорт-Экспресса», зарплата в «Спартаке» составит порядка 2,5 миллиона евро с учетом бонусов.
Источник: Olé