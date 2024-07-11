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Семак заявил о недостатке нападающих в «Зените»

11 июля 2024, 13:07
6

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак посетовал, что в составе его команды не хватает центральных форвардов.

«Действительно, у нас есть два нападающих, но они разные по своему функционалу.

Что касается Вани [Сергеева], он играл у нас ярко выраженного нападающего только потому, что у нас не было больше никаких форвардов, когда отсутствовал по тем или иным причинам Кассьерра.

Конечно, Ване лучше играть вторым форвардом, он не нападающий, который играет по системе 4-3-3. И замены того же Матео по функционалу у нас нет: нам нужно или Глушенкова, или Сашу Ерохина пробовать, потому что у нас нет нападающего, который может заменить Матео.

Конечно, команде нужен нападающий такого плана, который может бороться за мячи. Мы играли много матчей, в которых команда глубоко и низко обороняется, и игрок, который играет хорошо на втором этаже, нам бы пригодился. Насколько это получится или не получится, не знаю.

Даже если посмотреть на другие команды, у многих по три-четыре нападающих, а у нас два. Если мы собираемся играть в два форварда, конечно, этого недостаточно.

Посмотрим, что получится. Мы хотели бы, чтобы тот игрок, который придeт, усилил бы нашу команду, а не просто пришeл на то место, которое нам необходимо.

Изидор? Он не нападающий, а больше вингер. Это мы его используем на позиции нападающего опять же от безысходности, потому у нас нет нападающих.

Изидор – это игрок фланговый, он и играл вингера, по сути, чтобы лучше использовать его удар и скоростные качества», – сказал Семак.

  • «Зенит» выиграл РПЛ 6 раз подряд.
  • В прошлом сезоне команда также завоевала Кубок и Суперкубок России.
  • Этим летом клуб уже потратил на усиление состава почти 17 млн евро.
  • Следующим новичком петербуржцев может стать Александр Соболев из «Спартака».

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (6)
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...короче
1720693987
...новый вброс в сознание сочувствующих и понимающих)...
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Garrincha58
1720697242
верните на сезон Дзюбу
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Spartak_forv@
1720697476
В целом Изидор в Зените от безысходности.В Локо сверкнул полгода и все
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NewLife
1720699529
Все ваши нападающие становятся пропадающими.
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ESC-Russia-google
1720701656
Там ещё Дзюба свободный агент. Забирайте.
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Evgenijgerasimov607@gmail
1720711199
Вам даже **й на вертолёте не поможет
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