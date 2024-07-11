Семак заявил о недостатке нападающих в «Зените»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак посетовал, что в составе его команды не хватает центральных форвардов.

«Действительно, у нас есть два нападающих, но они разные по своему функционалу.

Что касается Вани [Сергеева], он играл у нас ярко выраженного нападающего только потому, что у нас не было больше никаких форвардов, когда отсутствовал по тем или иным причинам Кассьерра.

Конечно, Ване лучше играть вторым форвардом, он не нападающий, который играет по системе 4-3-3. И замены того же Матео по функционалу у нас нет: нам нужно или Глушенкова, или Сашу Ерохина пробовать, потому что у нас нет нападающего, который может заменить Матео.

Конечно, команде нужен нападающий такого плана, который может бороться за мячи. Мы играли много матчей, в которых команда глубоко и низко обороняется, и игрок, который играет хорошо на втором этаже, нам бы пригодился. Насколько это получится или не получится, не знаю.

Даже если посмотреть на другие команды, у многих по три-четыре нападающих, а у нас два. Если мы собираемся играть в два форварда, конечно, этого недостаточно.

Посмотрим, что получится. Мы хотели бы, чтобы тот игрок, который придeт, усилил бы нашу команду, а не просто пришeл на то место, которое нам необходимо.

Изидор? Он не нападающий, а больше вингер. Это мы его используем на позиции нападающего опять же от безысходности, потому у нас нет нападающих.

Изидор – это игрок фланговый, он и играл вингера, по сути, чтобы лучше использовать его удар и скоростные качества», – сказал Семак.