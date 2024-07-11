Файзуллаев покинул расположение ЦСКА: известна причина

ЦСКА сообщил, что полузащитник Аббосбек Файзуллаев уехал из России.

20-летний футболист отправился в расположение сборной Узбекистана для подготовки к участию в Олимпиаде.

В августе 2023 года ЦСКА купил Файзуллаева у «Пахтакора» за 500 тысяч евро.

Его статистика в московской команде: 32 матча, 5 голов, 14 ассистов.

Олимпийский футбольный турнир пройдет с 24 июля по 9 августа.

Сборная Узбекистана сыграет в одной группе с Испанией, Египтом и Доминиканской Республикой.

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