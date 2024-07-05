Личка высказался о трансферной кампании «Динамо»

Наставник «Динамо» Марцел Личка высказался по поводу работы клуба на трансферном рынке.
«Не буду раскрывать все карты. Я бы хотел минимум одного игрока в каждую линию: защитника, полузащитника и нападающего», – заявил Личка.
«Динамо» пока ведет себя на трансферном рынке не очень активно. Клуб оформил лишь одну сделку, подписав контракт с голкипером Андреем Луневым.
- Отметим, что состав столичного коллектива покинули Антон Шунин, Сергей Паршивлюк (завершил карьеру) и Федор Смолов.
- «Динамо» по итогам минувшего розыгрыша РПЛ заняло 3-ю позицию.
- Клуб уже провел ряд контрольных игр в качестве подготовки к новому сезону. В частности, москвичи в рамках Братского Кубка уступили «Партизану» (2:2, 2-4 пен.).
Источник: «Советский спорт»