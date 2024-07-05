Личка высказался о трансферной кампании «Динамо»

Наставник «Динамо» Марцел Личка высказался по поводу работы клуба на трансферном рынке.

«Не буду раскрывать все карты. Я бы хотел минимум одного игрока в каждую линию: защитника, полузащитника и нападающего», – заявил Личка.

«Динамо» пока ведет себя на трансферном рынке не очень активно. Клуб оформил лишь одну сделку, подписав контракт с голкипером Андреем Луневым.