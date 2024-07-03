Ташуев ответил, сколько бы Роналду забил голов в РПЛ

Известный российский тренер Сергей Ташуев поделился мыслями по поводу Криштиану Роналду.

«Роналду точно забил бы за сезон в РПЛ минимум 15 мячей, у нас таких нападающих в лиге нет. У наших защитников была бы паника, играй они против такой мировой звезды. У Криштиану ещe должны быть хорошие напарники в команде, чтобы он забивал – в России уровень исполнителей не такой высокий, как в клубах, в которых играл португалец. Но он всe ещe в хорошей форме, хорошо бегает, поэтому продолжит уверенно забивать», – заявил Ташуев.