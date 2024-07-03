Ташуев ответил, сколько бы Роналду забил голов в РПЛ

Известный российский тренер Сергей Ташуев поделился мыслями по поводу Криштиану Роналду.
«Роналду точно забил бы за сезон в РПЛ минимум 15 мячей, у нас таких нападающих в лиге нет. У наших защитников была бы паника, играй они против такой мировой звезды. У Криштиану ещe должны быть хорошие напарники в команде, чтобы он забивал – в России уровень исполнителей не такой высокий, как в клубах, в которых играл португалец. Но он всe ещe в хорошей форме, хорошо бегает, поэтому продолжит уверенно забивать», – заявил Ташуев.
- В минувшем сезоне РПЛ самую высокую результативность показал колумбийский центрфорвард «Зенита» Матео Кассьерра. Он настрелял 21 мяч в 28 играх. Следом за ним расположился динамовский нападающий Константин Тюкавин. На его счету 15 мячей в 30 встречах. Тройку с 15 голами замкнул другой колумбиец Джон Кордоба. Он представляет цвета «Краснодара».
- 39-летний Криштиану Роналду играет в Саудовской Аравии. В 64 матчах за местный «Аль-Наср» португалец наколотил 58 голов.
- Сейчас игрок вместе со своей национальной командой выступает на Евро. Португалия готовится к четвертьфиналу, где сыграет с Францией. У Роналду 0 мячей и 1 голевая передача в 4 играх турнира.
Источник: «РБ Спорт»