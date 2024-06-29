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  • Казахский журналист: «Черчесов сразу настроил прессу против себя, такая манера у нас не приветствуется»

Казахский журналист: «Черчесов сразу настроил прессу против себя, такая манера у нас не приветствуется»

29 июня 2024, 19:24
9

Казахстанский журналист и блогер Нурсултан Курман высказался о конфликте с главным тренером сборной Казахстана Станиславом Черчесовым на пресс-конференции.

– Пожали руки? Конфликт исчерпан?

– Да. Перед тем как уйти, мы пожали руки и поговорили. Он посмотрел на меня понимающим взглядом. Уже даже успел встретиться с учителем казахского, ему подарили специальный учебник. Главное, что Черчесов все понимал и пообещал, что впредь такого не будет.

– В чем главное отличие Саламовича от прошлого тренера Магомеда Адиева?

– Магомед Мусаевич намного спокойнее и сдержаннее. На любой вопрос отвечает ровно и понятно – всегда дипломатично себя вел.

Наверное, все из-за того, что дед Адиева жил в Казахстане, а сам Магомед играл в нашем чемпионате – знает менталитет и культуру, как общаться. Всегда отвечал с уважением, поэтому нам в Казахстане всегда нравились пресс-конференции Магомеда Мусаевича.

Адиев хорошо шутил, всегда попадал в точку, а Черчесов… Может, был уставшим с дороги, но он сразу, с первых минут общения с журналистами настроил себя против них. Отвечал так, как никто до него не делал.

Мы не привыкли к такому поведению, и такая манера общения у нас не приветствуется.

А так, желаю Черчесову удачи в нашей сборной! Будем уважать все его решения в нашей команде. Не раз с ним встретимся в матчах отбора ЧМ и Лиги наций и еще не раз поговорим.

  • Черчесов возглавил сборную Казахстана в начале июня.
  • В 2018 году тренер вывел сборную России в 1/4 финала чемпионата мира.

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Источник: Sport24
Казахстан. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Казахстан Черчесов Станислав
Комментарии (9)
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Desma
1719682997
Похоже чабан попал............
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R_a_i_n
1719683186
Не привыкли они))) Вот Юрана назначите, совсем офигеете .
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Александр-Каратеев-yandex
1719684968
Поставили Стасика на место.
Ответить
Ziklop
1719698414
привыкайте, вам что итальянец по казахски лопатать будет! нацисты херовы!!!
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Бригадный
1719729619
Футбольные журнашлюхи в особенной степени шлюхи. Конченые мрази, за редким исключением. Хотя, лично я таких исключений не знаю.
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Cleaner
1719739158
Нас рать! Черчесову на этого тупого журналистишку...
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Бриг
1719742745
Всегда был в душе хамом. Здесь вырвалось. Недооценил казахских журналистов.
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