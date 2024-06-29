«На первый раз я прощаю ему эту ошибку»: казахский журналист – о конфликте с Черчесовым

Казахстанский журналист и блогер Нурсултан Курман высказался о конфликте с главным тренером сборной Казахстана Станиславом Черчесовым на пресс-конференции.
- Черчесову не понравилось, что ему задали вопрос на казахском языке.
«В этот раз данный эпизод можно воспринять как шутку. Нет людей, которые не ошибаются. Я прощаю ему эту ошибку.
Если же такое повторится и в следующий раз, то мы предпримем другие действия», – сказал Курман.
- Черчесов возглавил сборную Казахстана в начале июня.
- В 2019-м он говорил, что понимает по-казахски.
Источник: Metaratings