«На первый раз я прощаю ему эту ошибку»: казахский журналист – о конфликте с Черчесовым

Казахстанский журналист и блогер Нурсултан Курман высказался о конфликте с главным тренером сборной Казахстана Станиславом Черчесовым на пресс-конференции.

Черчесову не понравилось, что ему задали вопрос на казахском языке.

«В этот раз данный эпизод можно воспринять как шутку. Нет людей, которые не ошибаются. Я прощаю ему эту ошибку.

Если же такое повторится и в следующий раз, то мы предпримем другие действия», – сказал Курман.