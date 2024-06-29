Черчесову не понравилось слово «давление» по отношению к своей работе в Казахстане

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов призвал не использовать слово «давление» применительно к своей работе.

«Давление – термин медицинский. У меня оно 120 на 80.

Мы готовимся, мы работаем, знаем, что делать. Футбол – это футбол. Заранее никто не написал, что будет. Смотрим на чемпионат Европы: те, от кого никто ничего не ожидал, из группы выходят, на кого рассчитывали – не выходят. На неудачах не зацикливаюсь. Футбола без неудач и без побед не бывает.

Надо понять, на каком мы этапе развития. Я уже сказал на пресс-конференции: то, что было, это определeнный всплеск. Чтобы это не было всплеском, надо это как-то систематизировать. А потом потихонечку будем сидеть и обсуждать, что мы сделали. Но без цифр», – сказал Черчесов.