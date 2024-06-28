Черчесов выступил с заявлением по поводу изучения казахского языка

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов сообщил, что провел первый урок по изучению казахского языка.

«Армысыздар! Достар, я искренне рад находиться в Казахстане, в этой прекрасной и гостеприимной стране. Впереди у нас много работы, и я прошу вас отнестись с пониманием и поддержать нас в этом нелегком пути. Только объединив усилия, мы сможем достичь высоких результатов.

С сегодняшнего дня я начал изучение казахского языка, который играет важную роль в нашем общении и понимании. Сегодня я провел первый урок. Уверен, что это поможет мне быстрее освоиться здесь и лучше понимать культуру и традиции вашей страны. Рақмет!» – написал Черчесов.