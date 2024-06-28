Реакция работодателя Черчесова на инцидент с тренером на пресс-конференции

Президент Казахстанской федерации футбола Адилет Барменкулов прокомментировал инцидент на пресс-конференции главного тренера сборной Казахстана Станислава Черчесова.

Черчесову не понравилось, что ему задали вопрос на казахском языке.

«Все закончилось хорошо. Казахское гостеприимство намного выше всяких перепутий. Всегда бывают такие моменты, что не так сказал или не так понял. У обеих сторон этого спора все нормально. Пошумели, поспорили и сошлись на том, что гостеприимство – есть гостеприимство. Все уважают вопросы и ответы друг друга.

На случай таких ситуаций есть переводчик, поэтому на пресс-конференции все могут задавать вопросы как на казахском, так и на русском. Русский язык в Казахстане является втором государственным. Это нормальный процесс, и все понимают, что возможны споры», – сказал Барменкулов.