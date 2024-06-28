Реакция Губерниева на инцидент с Черчесовым на пресс-конференции в Казахстане

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев высказался об инциденте с главным тренером сборной Казахстана Станиславом Черчесовым.

Черчесову не понравилось, что ему задали вопрос на казахском языке.

«Станислав Саламович – прекрасный раздражитель и собеседник для всех журналистов мира. Как известно, я дружу с Черчесовым, но у нас есть и были разные моменты, когда он со мной не согласен, идет в атаку и апеллирует.

Журналистам, которые с ним общаются, хочу пожелать толстой кожи, уверенности в себе, а также напора вместе с натиском. Нужно не отступать, не сдаваться, задавать вопросы, готовиться к интервью.

Черчесов – прекрасный собеседник, идет в атаку и провоцирует. Всем нужно держать удар, в особенности журналистам. Черчесов этот удар держать уже привык», – сказал Губерниев.

Черчесов возглавил сборную Казахстана в начале июня.

В 2019-м он говорил, что понимает по-казахски.

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