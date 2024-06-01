Агент Селюк посоветовал ЦСКА нового тренера: «Федотов и Гончаренко – нулевые попрыгунчики»

Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что ЦСКА нужно уволить главного тренера Владимира Федотова, а также предостерег клуб от возвращения Виктора Гончаренко.

Армейцы финишировали шестыми в РПЛ.

Они отстали от чемпиона на 9 очков.

В Фонбет Кубке России команда дошла до финала Пути РПЛ, где уступила «Зениту».

«Гончаренко – это не тренер. Он нулевой. Он принял ЦСКА на втором месте, а теперь вылетел с «Уралом» с хорошим бюджетом в РПЛ. Вот вам весь Гончаренко.

Если бы в ЦСКА послушали меня и выгнали его раньше, то все было бы лучше. Сейчас там такой же Федотов. Команда заняла шестое место. Сейчас в команду надо пригласить Игнашевича.

«Зенит» назначил Семака. Тоже легенду клуба, который до этого тренировал среднюю команду. А теперь клуб шесть раз подряд выигрывает чемпионство.

ЦСКА нужен такой же человек, а не попрыгунчик Федотов или Гончаренко. Они не могут работать в больших клубах», – сказал Селюк.