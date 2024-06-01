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  • Агент Селюк посоветовал ЦСКА нового тренера: «Федотов и Гончаренко – нулевые попрыгунчики»

Агент Селюк посоветовал ЦСКА нового тренера: «Федотов и Гончаренко – нулевые попрыгунчики»

1 июня 2024, 11:00
13

Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что ЦСКА нужно уволить главного тренера Владимира Федотова, а также предостерег клуб от возвращения Виктора Гончаренко.

  • Армейцы финишировали шестыми в РПЛ.
  • Они отстали от чемпиона на 9 очков.
  • В Фонбет Кубке России команда дошла до финала Пути РПЛ, где уступила «Зениту».

«Гончаренко – это не тренер. Он нулевой. Он принял ЦСКА на втором месте, а теперь вылетел с «Уралом» с хорошим бюджетом в РПЛ. Вот вам весь Гончаренко.

Если бы в ЦСКА послушали меня и выгнали его раньше, то все было бы лучше. Сейчас там такой же Федотов. Команда заняла шестое место. Сейчас в команду надо пригласить Игнашевича.

«Зенит» назначил Семака. Тоже легенду клуба, который до этого тренировал среднюю команду. А теперь клуб шесть раз подряд выигрывает чемпионство.

ЦСКА нужен такой же человек, а не попрыгунчик Федотов или Гончаренко. Они не могут работать в больших клубах», – сказал Селюк.

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Источник: «Евро-футбол»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Федотов Владимир Гончаренко Виктор Игнашевич Сергей Селюк Дмитрий
Комментарии (13)
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Таврида
1717230238
Селюк хочет впарить ЦСКА тренера из Африки?
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SLADE2019
1717231465
Игнашевич в Балтике, похоже только Селюка впечатлил.
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FCSpartakM
1717233508
Семак меньше 50ти матчей за зенит сыграл. Вот это легенда клуба
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АлексМак
1717237199
прав
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paracetamol
1717257616
А Селюк, ты-то кто?
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MichelWB
1717304732
В кой веке прав, вопрос какой его в этом интерес. А вот только Сереге еще рано.
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Олег-Борисевич-vkontakte
1717345770
Когда Гончаренко принял ЦСКА в разобранном состоянии. Где сейчас, Кучаев, Бистрович, Васин, Карпов.. всех не припомнишь и кто сейчас в ЦСКА на главных ролях. И Гончаренко был,с ЦСКА не ниже чем сейчас команда даже выше.... Урал в прошлом году был на вылет естественно с таким составом, большая часть которых можно сказать. Под 40 лет. И какие команды. Вылетели из премьер-лиги напрямую Сочи Балтика составу они ещё мощнее чем Урал. А кто такой селюк-барыжничает людьми.!
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zigbert
1717418415
Хорошо что еще не предложил представителя Африки.
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