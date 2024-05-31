«Боруссия» Д обнародовала заявку на финал Лиги чемпионов

Дортмундская «Боруссия» опубликовала заявку на финал Лиги чемпионов с «Реалом». В нее вошли 23 игрока.
Вратари: Грегор Кобель, Александр Майер, Марсель Лотка.
Защитники: Иан Матсен, Мариус Вольф, Матс Хуммельс, Никлас Зюле, Нико Шлоттербек, Юлиан Рюэрсон.
Полузащитники: Джейдон Санчо, Джейми Байно-Гиттенс, Кьелль-Арик Ветьен, Марко Ройс, Марсель Забитцер, Салих Озджан, Феликс Нмеча, Эмре Джан, Юлиан Брандт.
Нападающие: Никлас Фуллкруг, Себастьян Аллер, Юссуфа Мукоко, Дониэлл Мален, Карим Адейеми.
- Финал пройдет 1 июня на «Уэмбли» и начнется в 22:00 мск.
- Ранее в заявку «Реала» вошли 25 футболистов.
Источник: страница «Боруссии Дортмунд» в соцсети X