«Боруссия» Д обнародовала заявку на финал Лиги чемпионов

Дортмундская «Боруссия» опубликовала заявку на финал Лиги чемпионов с «Реалом». В нее вошли 23 игрока.

Вратари: Грегор Кобель, Александр Майер, Марсель Лотка.

Защитники: Иан Матсен, Мариус Вольф, Матс Хуммельс, Никлас Зюле, Нико Шлоттербек, Юлиан Рюэрсон.

Полузащитники: Джейдон Санчо, Джейми Байно-Гиттенс, Кьелль-Арик Ветьен, Марко Ройс, Марсель Забитцер, Салих Озджан, Феликс Нмеча, Эмре Джан, Юлиан Брандт.

Нападающие: Никлас Фуллкруг, Себастьян Аллер, Юссуфа Мукоко, Дониэлл Мален, Карим Адейеми.