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«Боруссия» Д обнародовала заявку на финал Лиги чемпионов

31 мая 2024, 14:13

Дортмундская «Боруссия» опубликовала заявку на финал Лиги чемпионов с «Реалом». В нее вошли 23 игрока.

Вратари: Грегор Кобель, Александр Майер, Марсель Лотка.

Защитники: Иан Матсен, Мариус Вольф, Матс Хуммельс, Никлас Зюле, Нико Шлоттербек, Юлиан Рюэрсон.

Полузащитники: Джейдон Санчо, Джейми Байно-Гиттенс, Кьелль-Арик Ветьен, Марко Ройс, Марсель Забитцер, Салих Озджан, Феликс Нмеча, Эмре Джан, Юлиан Брандт.

Нападающие: Никлас Фуллкруг, Себастьян Аллер, Юссуфа Мукоко, Дониэлл Мален, Карим Адейеми.

  • Финал пройдет 1 июня на «Уэмбли» и начнется в 22:00 мск.
  • Ранее в заявку «Реала» вошли 25 футболистов.

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Источник: страница «Боруссии Дортмунд» в соцсети X
Германия. Бундеслига Реал Боруссия Д
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