«Реал» опубликовал заявку на финал Лиги чемпионов

«Реал» назвал игроков, которые попадут в заявку на финал Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией». В список вошли 25 футболистов.

Вратари: Тибо Куртуа, Андрей Лунин, Кепа Аррисабалага, Фран Гонсалес.

Защитники: Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао, Давид Алаба, Начо Фернандес, Лукас Васкес, Фран Гарсия, Антонио Рюдигер, Ферлан Менди.

Полузащитники: Джуд Беллингем, Тони Кроос, Лука Модрич, Эдуардо Камавинга, Федерико Вальверде, Орельен Тчуамени, Дани Себальос, Арда Гюлер, Марио Мартин.

Нападающие: Винисиус Жуниор, Родриго, Хоселу, Браим Диас.