«Реал» опубликовал заявку на финал Лиги чемпионов

«Реал» назвал игроков, которые попадут в заявку на финал Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией». В список вошли 25 футболистов.
Вратари: Тибо Куртуа, Андрей Лунин, Кепа Аррисабалага, Фран Гонсалес.
Защитники: Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао, Давид Алаба, Начо Фернандес, Лукас Васкес, Фран Гарсия, Антонио Рюдигер, Ферлан Менди.
Полузащитники: Джуд Беллингем, Тони Кроос, Лука Модрич, Эдуардо Камавинга, Федерико Вальверде, Орельен Тчуамени, Дани Себальос, Арда Гюлер, Марио Мартин.
Нападающие: Винисиус Жуниор, Родриго, Хоселу, Браим Диас.
- Финал Лиги чемпионов пройдет на «Уэмбли» 1 июня.
- В заявку попал голкипер Андрей Лунин, который должен полететь в Лондон через несколько дней после остальной команды из-за болезни. Также в нее внесен полузащитник Орельен Тчуамени, который, как сообщал Карло Анчелотти, не выйдет на поле из-за травмы.
Источник: страница «Реала» в соцсети X