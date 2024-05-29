«Арсенал» даст Артете рекордную зарплату в истории клуба

«Арсенал» готов значительно увеличить зарплату Микеля Артеты в случае продления контракта, истекающего в 2025 году.
Сейчас испанец зарабатывает около 9 миллионов фунтов в год.
42-летний Артета может стать одним из самых высокооплачиваемых тренеров АПЛ и по зарплате станет ближе к Хосепу Гвардиоле, получающему в «Манчестер Сити» 20 миллионов фунтов в год.
Если сторонам удастся договориться, то «Арсенал» побьет клубный рекорд по размеру оклада у главного тренера.
- Артета возглавляет команду с 2019 года.
- Лондонцы финишировали вторыми в минувшем розыгрыше АПЛ.
Источник: Daily Mail