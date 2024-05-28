Анчелотти прокомментировал выбор вратаря на финал Лиги чемпионов

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти сказал, что пока не решил, кто выйдет в основном составе в финале Лиги чемпионов против «Боруссии» Д – Тибо Куртуа или Андрей Лунин.

«Оба заслуживают сыграть в финале. Лунин играет потрясающе, и мы все знаем, насколько мастеровит Куртуа. Думаю, приму решение перед матчем. Один выйдет на поле, другой будет на скамейке – это точно.

Лунин проводит отличный сезон. Сегодня у него температура, но к субботе он восстановится. Плюс у нас лучший вратарь в мире [Куртуа].

Мне нравится слушать споры [о том, кто должен играть]. Поскольку на этой неделе мне делать особо нечего, то я буду слушать и дальше. Мне нравится это, и если я скажу, кто будет играть, то споры прекратятся», – сказал Анчелотти.