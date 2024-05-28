Анчелотти прокомментировал выбор вратаря на финал Лиги чемпионов

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти сказал, что пока не решил, кто выйдет в основном составе в финале Лиги чемпионов против «Боруссии» Д – Тибо Куртуа или Андрей Лунин.
«Оба заслуживают сыграть в финале. Лунин играет потрясающе, и мы все знаем, насколько мастеровит Куртуа. Думаю, приму решение перед матчем. Один выйдет на поле, другой будет на скамейке – это точно.
Лунин проводит отличный сезон. Сегодня у него температура, но к субботе он восстановится. Плюс у нас лучший вратарь в мире [Куртуа].
Мне нравится слушать споры [о том, кто должен играть]. Поскольку на этой неделе мне делать особо нечего, то я буду слушать и дальше. Мне нравится это, и если я скажу, кто будет играть, то споры прекратятся», – сказал Анчелотти.
- Финал Лиги чемпионов пройдет 1 июня и начнется в 22:00 мск.
- Куртуа пропустил большую часть сезона из-за травмы. Он провел в этом году только 4 матча в Ла Лиге, но ни разу не играл в ЛЧ.
- Лунин сыграл в сезоне-2023/24 31 матч (8 в ЛЧ).
- Арендованный у «Челси» Кепа Аррисабалага провел в этом сезоне за «Реал» 20 встреч (4 в ЛЧ).
Источник: Football Espana