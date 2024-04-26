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  • Шалимов ответил, кто более интеллектуально развиты – русские или итальянцы

Шалимов ответил, кто более интеллектуально развиты – русские или итальянцы

26 апреля 2024, 23:26
3

Бывший игрок «Интера» Игорь Шалимов сравнил интеллектуальные способности русских и итальянцев.

«Русский язык намного богаче итальянского. И в плане мата, и вообще. У нас букв в алфавите больше.

Итальянцы в языковом плане сильно ограничены, поэтому они и по мозгам сильно ограничены по сравнению с нами. Здесь преимущество огромное у нас», – считает Шалимов.

  • Игрок завершил карьеру в 1999 году.
  • Больше всего матчей в карьере Шалимов провел за «Спартак» (122 игры, 25 голов).
  • Сейчас он работает экспертом на «Матч ТВ».

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Источник: бусти-аккаунт Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Шалимов Игорь
Комментарии (3)
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SLADE2019
1714198486
Шалимов решил быть в тренде. Только так его крайне не бесспорные слова можно объяснить. Русский язык богаче итальянского. Разве что, если брать знания и того и другого Шалимовым. Интеллектуально - у нас, вместе с РИ и СССР 22 нобелевских лауреата, у итальянцев 21. А вообще, он в футболе не шибко умный, так еще в дебри лезет.
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edw7777
1714210767
Идиот. Больше нечего сказать. Отсюда и поступки такие...
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