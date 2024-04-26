Шалимов ответил, кто более интеллектуально развиты – русские или итальянцы

Бывший игрок «Интера» Игорь Шалимов сравнил интеллектуальные способности русских и итальянцев.

«Русский язык намного богаче итальянского. И в плане мата, и вообще. У нас букв в алфавите больше.

Итальянцы в языковом плане сильно ограничены, поэтому они и по мозгам сильно ограничены по сравнению с нами. Здесь преимущество огромное у нас», – считает Шалимов.