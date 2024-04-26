Шалимов ответил, кто более интеллектуально развиты – русские или итальянцы

Бывший игрок «Интера» Игорь Шалимов сравнил интеллектуальные способности русских и итальянцев.
«Русский язык намного богаче итальянского. И в плане мата, и вообще. У нас букв в алфавите больше.
Итальянцы в языковом плане сильно ограничены, поэтому они и по мозгам сильно ограничены по сравнению с нами. Здесь преимущество огромное у нас», – считает Шалимов.
- Игрок завершил карьеру в 1999 году.
- Больше всего матчей в карьере Шалимов провел за «Спартак» (122 игры, 25 голов).
- Сейчас он работает экспертом на «Матч ТВ».
Источник: бусти-аккаунт Сергея Егорова