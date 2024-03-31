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  • Быстров раскритиковал футболистов «Зенита» за игру с «Крыльями»

Быстров раскритиковал футболистов «Зенита» за игру с «Крыльями»

31 марта 2024, 21:50
9

Бывший футболист «Зенита» Владимир Быстров остался недоволен игрой команды в матче против «Крыльев Советов». Петербуржцы сыграли в Самаре со счетом 1:1.

«После матчей сборных у лидеров всегда получаются невзрачные матчи. С таким настроем, как «Зенит» вышел, было трудно на что‑то рассчитывать… Детские ошибки, вратарь ошибается, это ладно. Клаудиньо ходит и рассказывает судье на повышенных тонах. Надо было дать ему желтую и успокоить.

«Крылья Советов» отдавались игре полностью. Мастера «Зенита» все‑таки начали играть, но Самара заслуженно устояла и завоевала это очко. Из тех, кто вышел на замену у «Зенита», никто не смог усилить игру», – сказал Быстров.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Крылья Советов Быстров Владимир
Комментарии (9)
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LOKOfanatik19
1711911486
Прочитал комменты, за критику игры Спартака.... и тут же критика игры Зенита. Бдит
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Бриг
1711912763
Все правильно. Говенно сыграли.
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Вомбат
1711914164
Сегодня хорошо играли Локо и Краснодар. В пятницу отлично играл Ростов. С такой игрой, как у них, за золото бороться можно. С такой игрой, как вчера играл Зенит, - нельзя.
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Давид59
1711917847
И где тут аналитика? Все и так видели, что Зенит не наиграл на 3 очка. В этом сезоне золото возьмут, только если соперники будут, как сегодня, раздавать очки.
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САНЁК17
1711929843
Это и есть критика для зенитовцев?
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Просто-333
1711944024
И это только начало...
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Empers100--google
1711952565
За такой привоз Адамова в Италии возбудили бы дело о работе на букмекеров.
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Александр-Каратеев-yandex
1711952740
Это не раскритиковал, это ласково пожурил.
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Ziklop
1711954532
бЫстрый правильно сказал, нет настроя на игру, нет тренера! игроки сонные на поле еле ноги передвигают.
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