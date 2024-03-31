Быстров раскритиковал футболистов «Зенита» за игру с «Крыльями»

Бывший футболист «Зенита» Владимир Быстров остался недоволен игрой команды в матче против «Крыльев Советов». Петербуржцы сыграли в Самаре со счетом 1:1.

«После матчей сборных у лидеров всегда получаются невзрачные матчи. С таким настроем, как «Зенит» вышел, было трудно на что‑то рассчитывать… Детские ошибки, вратарь ошибается, это ладно. Клаудиньо ходит и рассказывает судье на повышенных тонах. Надо было дать ему желтую и успокоить.

«Крылья Советов» отдавались игре полностью. Мастера «Зенита» все‑таки начали играть, но Самара заслуженно устояла и завоевала это очко. Из тех, кто вышел на замену у «Зенита», никто не смог усилить игру», – сказал Быстров.