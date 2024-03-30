Стали известны стартовые составы на матч 27-го тура Бундеслиги в котором сыграют «Байер» и «Хоффенхайм». Игра состоится 30 марта, начало встречи запланировано на 17:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Байер»: Градецки, Инкапье, Йонатан Та, Тапсоба, Гримальдо, Фримпонг, Хофманн, Андрих, Виртц, Джака, Шик.

Главный тренер: Хаби Алонсо

«Хоффенхайм»: Бауманн, Катерибек, Кабак, Гриллик, Юрасек, Дрекслер, Стах, Крамарич, Тохумджу, Вегхорст, Максимилиан Байер.

Главный тренер: Пеллегрино Матараццо