В 27 туре Бундеслиги «Байер» сыграет дома с «Хоффенхаймом». Игра состоится в субботу, 30 марта, и начнется в 17:30 по московскому времени.

«Байер»

Леверкузенцы лидируют в чемпионате страны с 70 очками. Команда выиграла 22 матча и в четырех встречах сыграла вничью. «Байер» забил 66 голов и пропустил 18 мячей, к слову, это наименьшее число пропущенных голов в лиге. Команда обгоняет «Баварию» на десять баллов.

В предыдущем матче «Байер» обыграл на выезде «Фрайбург» со счетом 2:3.

«Хоффенхайм»

Команда с 33 очками занимает восьмое место. В активе «Хоффенхайма» девять побед, шесть ничьих и 11 поражений. «Хоффенхайм» забил 44 гола и пропустил 50 мячей.

В предыдущем туре «Хоффенхайм» уступил «Штутгарту» со счетом 0:3.

Прогноз на матч «Байер» – «Хоффенхайм»

Три последние очные встречи закончились двумя победами «Байера», а в одном матче успех праздновал «Хоффенхайм». Наш прогноз на матч – победа «Байера»(1.20). Леверкузенцы главный претендент на чемпионство, вряд ли команда упустит шанс увеличить отрыв от «Баварии» в матче с середняком.