Бундеслига. «Байер» пропустил от Байера, но вырвал победу над «Хоффенхаймом» (2:1)

«Байер» в 27-м туре Бундеслиги победил дома «Хоффенхайм». Леверкузенцы пропустили первыми, а победный мяч на 90+1 минуте забил Патрик Шик.

У «Хоффенхайма» забил Максимилиан Байер, которого «Байер» рассматривает как летнее усиление.

У «Байера» 39 матчей подряд без поражений.

«Байер» лидирует с 13-очковым отрывом и приближается к первому в истории чемпионству. «Хоффенхайм» занимает девятое место.

Германия. Бундеслига. 27-й тур

Байер – Хоффенхайм – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Байер, 33; 1:1 – Андрих, 88; 2:1 – Шик, 90+1.

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