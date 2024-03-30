Глебов высказался о возможном трансфере в «Спартак»

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов высказался о своем будущем.

– Тебе 24 года. Самое время делать следующий шаг в карьере. Ты это понимаешь?

– Допустим, да.

– Или ты готов стать легендой «Ростова» и играть здесь всю карьеру?

– Я об этом не думал. Если будет хорошее предложение для «Ростова», какой-то диалог состоится. Сейчас больше воды, а не конкретики.

– Твой агент Павел Банатин ни разу тебе не звонил со словами: «У меня есть контакт со «Спартаком»?

– Возможно, контакт есть, но до конкретики дело не доходит. Вода.

– Завтра тебе звонит Банатин и говорит: «Мы договорились со «Спартаком», нужно только твое слово».

– А еще варианты есть?

– Тебя интересуют другие варианты?

– Хотелось бы в Европу попробовать поехать.

– Кажется, что переход Глебова в «Спартак» когда-то должен случиться…

– На данный момент с трудом верю в эту историю. Почему? Много факторов.

– Хотя бы один, который тебе приходит в голову?

– Валерий Георгиевич здесь работает. Думаю, его слово дорого стоит во всех этих делах.

– Он как раз говорил, что молодым лучше в Европу ехать.

– Вот! Поэтому давай ждать. Поговорим летом.