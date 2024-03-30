Глебов высказался о возможном трансфере в «Спартак»

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов высказался о своем будущем.
– Тебе 24 года. Самое время делать следующий шаг в карьере. Ты это понимаешь?
– Допустим, да.
– Или ты готов стать легендой «Ростова» и играть здесь всю карьеру?
– Я об этом не думал. Если будет хорошее предложение для «Ростова», какой-то диалог состоится. Сейчас больше воды, а не конкретики.
– Твой агент Павел Банатин ни разу тебе не звонил со словами: «У меня есть контакт со «Спартаком»?
– Возможно, контакт есть, но до конкретики дело не доходит. Вода.
– Завтра тебе звонит Банатин и говорит: «Мы договорились со «Спартаком», нужно только твое слово».
– А еще варианты есть?
– Тебя интересуют другие варианты?
– Хотелось бы в Европу попробовать поехать.
– Кажется, что переход Глебова в «Спартак» когда-то должен случиться…
– На данный момент с трудом верю в эту историю. Почему? Много факторов.
– Хотя бы один, который тебе приходит в голову?
– Валерий Георгиевич здесь работает. Думаю, его слово дорого стоит во всех этих делах.
– Он как раз говорил, что молодым лучше в Европу ехать.
– Вот! Поэтому давай ждать. Поговорим летом.
- Игрок стоит 8 миллионов евро.
- У него контракт до 2028 года.
- За 5 лет в «Ростове» Глебов провел 157 матчей, забил 11 голов, сделал 15 ассистов.