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Глебов высказался о возможном трансфере в «Спартак»

30 марта 2024, 14:55
3

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов высказался о своем будущем.

– Тебе 24 года. Самое время делать следующий шаг в карьере. Ты это понимаешь?

– Допустим, да.

– Или ты готов стать легендой «Ростова» и играть здесь всю карьеру?

– Я об этом не думал. Если будет хорошее предложение для «Ростова», какой-то диалог состоится. Сейчас больше воды, а не конкретики.

– Твой агент Павел Банатин ни разу тебе не звонил со словами: «У меня есть контакт со «Спартаком»?

– Возможно, контакт есть, но до конкретики дело не доходит. Вода.

– Завтра тебе звонит Банатин и говорит: «Мы договорились со «Спартаком», нужно только твое слово».

– А еще варианты есть?

– Тебя интересуют другие варианты?

– Хотелось бы в Европу попробовать поехать.

– Кажется, что переход Глебова в «Спартак» когда-то должен случиться…

– На данный момент с трудом верю в эту историю. Почему? Много факторов.

– Хотя бы один, который тебе приходит в голову?

– Валерий Георгиевич здесь работает. Думаю, его слово дорого стоит во всех этих делах.

– Он как раз говорил, что молодым лучше в Европу ехать.

– Вот! Поэтому давай ждать. Поговорим летом.

  • Игрок стоит 8 миллионов евро.
  • У него контракт до 2028 года.
  • За 5 лет в «Ростове» Глебов провел 157 матчей, забил 11 голов, сделал 15 ассистов.

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Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого
Россия. Премьер-лига Ростов Спартак Глебов Данил
Комментарии (3)
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Марк Аврелий!
1711806666
Не лезь в это "болото"
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oyabun
1711811320
Прослушать наших футболистов, так летом можно закрывать премьер лигу - все в Европу уедут. Только вот Европа и без них прекрасно обходится. За редким исключением.
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