Шалимов усомнился в тренерских способностях Мостового

Игорь Шалимов убежден, что тренерская работа не так проста, как представляет себе Александр Мостовой.

– Сашка Мостовой сейчас будет стажировку проходить. Вот они будут учиться, им будут организовывать, они будут ездить. Вот он сейчас выбирает, куда ехать – в «Динамо» или куда. Куда-то, говорит, не поедет: «Вы чего, издеваетесь?»

Тогда – да, когда ты еще не пробовал тренировать. А когда у тебя за спиной такой опыт – я большого смысла в этом не вижу.

– Я правильно понимаю, что прошло время, и тренерский процесс очень сильно изменился? И проблема, допустим, Мостового, который говорит про тренеров, в том, что он не понимает, что тренер сейчас занимается другими вещами – даже на поле.

– Ну, Саня, конечно, сейчас мучается. Вот пусть он тренировку проведет одну, вот пусть выступит перед ребятами.

Вот ему дадут команду, вот что он скажет, например, как он разобьет потом упражнения, чтобы все нагружались, чтобы у тебя полкоманды не стояло, а полкоманды тренировалось.

Берешь тему «Позиционная атака», например. Поработай, Саша. Конечно, он не представляет. То, что он говорил: «Что вы мне рассказываете, я всю жизнь в футбол играл» – это не так.