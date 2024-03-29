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  • «Спартак» – лидер по выплатам агентам в 2023 году среди российских клубов

«Спартак» – лидер по выплатам агентам в 2023 году среди российских клубов

29 марта 2024, 22:22
10

Комиссия РФС по работе с футбольными агентами опубликовала отчет о тратах российских клубов на услуги посредников.

Общая сумма выплат в 2023 году – 1 304 042 955 рублей, 2 557 883 долларов, 28 783 734 евро, 2 352 780 юаней.

Лидирует по этому показателю «Спартак». Топ-20 выглядит так:

  1. «Спартак» – 200 653 390 рублей, 3 640 264 евро, 2 352 780 юаней.
  2. «Динамо» – 59 552 256 рублей, 7 637 627 евро, 500 000 долларов.
  3. «Локомотив» – 242 088 818 рублей.
  4. ЦСКА – 5 665 995 евро, 1 242 603 долларов.
  5. «Ростов» – 185 223 494 рубля.
  6. «Зенит» – 33 750 000 рублей, 8 983 800 евро.
  7. «Краснодар» – 29 472 784 рубля, 496 875 евро, 815 280 долларов.
  8. «Крылья Советов» – 101 063 637 рублей, 887 234 евро.
  9. «Оренбург» – 32 500 000 рублей, 870 000 евро.
  10. «Сочи» – 97 950 000 рублей, 75 000 евро.
  11. «Химки» – 16 998 667 рублей; 193 189 евро.
  12. «Пари НН» – 127 059 380 рублей.
  13. «Алания» – 16 403 905 рублей.
  14. «Торпедо» – 88 009 692 рубля, 293 750 евро.
  15. «Балтика» – 30 067 114 рублей; 40 000 евро.
  16. «Акрон» – 530 000 рублей.
  17. «Футбол-Хоккей» – 1 225 251 рубль.
  18. «СКА-Хабаровск» – 10 550 000 рублей.
  19. «Родина» – 15 944 567 рублей.
  20. «Урал» – 15 000 000 рублей.

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Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига Россия. Первая лига Спартак Динамо Локомотив ЦСКА Ростов Зенит Краснодар Крылья Советов Оренбург Сочи Химки Нижний Новгород Алания Торпедо Балтика Акрон СКА-Хабаровск Родина Урал
Комментарии (10)
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Cleaner
1711743578
ДОЯТ Спартака все кому не лень!!!...)))
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acor94
1711746967
Я тут подсчитал, для чистоты эксперимента в рублях. Зенит: 902 050 000 Спартак: 594 845 420 Пересчитайте, кто в математике шарит, надо быть честным, несмотря на то за какой клуб болеешь.
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ScarlettOgusania
1711781316
заголовок на бомбе - это pzdc, для поднятия трафика постов под сообщением, для тех, у кого в голове опилки, вместо мозгов, кто не умеет трезво мыслить; в лидерах бом.жи с 9 лимонами евро и дырнама с конюшней с 8,5 и 6,5 лимонами евро соответственно!))
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моэм
1712813679
Время "пилить" деньги ....и руководству Спартака не до игры .
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