«Спартак» – лидер по выплатам агентам в 2023 году среди российских клубов

Комиссия РФС по работе с футбольными агентами опубликовала отчет о тратах российских клубов на услуги посредников.
Общая сумма выплат в 2023 году – 1 304 042 955 рублей, 2 557 883 долларов, 28 783 734 евро, 2 352 780 юаней.
Лидирует по этому показателю «Спартак». Топ-20 выглядит так:
- «Спартак» – 200 653 390 рублей, 3 640 264 евро, 2 352 780 юаней.
- «Динамо» – 59 552 256 рублей, 7 637 627 евро, 500 000 долларов.
- «Локомотив» – 242 088 818 рублей.
- ЦСКА – 5 665 995 евро, 1 242 603 долларов.
- «Ростов» – 185 223 494 рубля.
- «Зенит» – 33 750 000 рублей, 8 983 800 евро.
- «Краснодар» – 29 472 784 рубля, 496 875 евро, 815 280 долларов.
- «Крылья Советов» – 101 063 637 рублей, 887 234 евро.
- «Оренбург» – 32 500 000 рублей, 870 000 евро.
- «Сочи» – 97 950 000 рублей, 75 000 евро.
- «Химки» – 16 998 667 рублей; 193 189 евро.
- «Пари НН» – 127 059 380 рублей.
- «Алания» – 16 403 905 рублей.
- «Торпедо» – 88 009 692 рубля, 293 750 евро.
- «Балтика» – 30 067 114 рублей; 40 000 евро.
- «Акрон» – 530 000 рублей.
- «Футбол-Хоккей» – 1 225 251 рубль.
- «СКА-Хабаровск» – 10 550 000 рублей.
- «Родина» – 15 944 567 рублей.
- «Урал» – 15 000 000 рублей.
Источник: сайт РФС