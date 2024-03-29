«Спартак» – лидер по выплатам агентам в 2023 году среди российских клубов

Комиссия РФС по работе с футбольными агентами опубликовала отчет о тратах российских клубов на услуги посредников.

Общая сумма выплат в 2023 году – 1 304 042 955 рублей, 2 557 883 долларов, 28 783 734 евро, 2 352 780 юаней.

Лидирует по этому показателю «Спартак». Топ-20 выглядит так: