Футболист «Динамо» собирался в «Крокус» 22 марта: «Бог отвел»

Динамовец Денис Макаров высказался о теракте недельной давности в концертном зале «Крокус Сити Холл».

– Что чувствуешь, когда такое творится буквально по соседству?

– Ужас, конечно. Мы живeм очень близко от «Крокуса». 10 минут пешком, наверное. Когда всe произошло, естественно, слышали сирены полицейских машин. Скорая помощь ездила, вертолeты летали.

Всe это до четырeх-пяти часов утра слушали. Очень тяжeлая была ночь. Я следил за происходящим в телефоне по интернету. Чувства были ужасные. Я не спал почти до утра, супруга тоже долго не могла уснуть.

– Сами случайно не собирались в «Крокус»?

– Собирались. Нужно было вернуть кое-какие вещи в магазин. Не в том павильоне, где непосредственно произошeл теракт – в соседнем.

Но, думаю, паника там ощущалась повсеместно. Хорошо, что не пошли. Бог отвел.

– Как после такого выходить на тренировку?

– Тяжело. На следующий день нам дали очень лeгкую тренировку, потому что все всe понимали. Вышли, 20-30 минут отбегали и разъехались по домам.

– После таких потрясений происходит какая-то переоценка ценностей?

– Думаю, у каждого человека по-разному. Конечно, такие ситуации заставляют задуматься о том, что жизнь одна. Не знаешь, что будет с тобой в любую секунду, где бы ты ни был.

Я искренне соболезную семьям погибших и пострадавшим. Но нужно жить дальше.