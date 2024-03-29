«Буду цепляться зубами»: полузащитник «Динамо» хочет уехать в Европу

Футболист «Динамо» Денис Макаров не утратил интерес к продолжению карьеры в европейском клубе.
– Два года назад ты говорил о желании поиграть в Европе. Оно не изменилось?
– Нет, до сих пор хочу. Если будет возможность, буду просить, чтобы меня отпустили поиграть в Европе.
– По чемпионатам предпочтения есть?
– Одного определенного нет, но есть список, куда можно поехать: пять-шесть стран, где хотел бы себя попробовать.
Можно где-то себя проявить и получить еще лучший шанс. Буду цепляться зубами, если появится такая возможность.
– Готов, как Кузяев, упасть по зарплате?
– Готов подумать. Финансы – тоже важная часть жизни. Футбол же не вечен, так что надо обсуждать.
– Относительно февраля 2022-го ты стал ближе или дальше от реализации этой мечты?
– Думаю, ближе. Я расту как футболист, каждый год все больше играю и приобретаю опыт. Осталось получить предложение.
– До сих пор вариантов не было?
– Варианты есть, но ждем, так как контракт с «Динамо» действует еще два года. Если будут реальные предложения, нужно будет общаться с клубом и решать, что дальше. Пока никаких разговоров с руководством не было.
– Теоретически ты готов поехать в классную для жизни страну с не самым сильным чемпионатом?
– У меня контракт с «Динамо». Но если поступит реально интересное предложение, готов пообщаться и рассмотреть его. Может быть, клубу будет интересно меня продать куда-то.
- 26-летний Макаров в «Динамо» с августа 2021 года.
- В этом сезоне хавбек забил 4 гола в 20 матчах.
- Его рыночная стоимость – 3 миллиона евро.