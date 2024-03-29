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  • «Буду цепляться зубами»: полузащитник «Динамо» хочет уехать в Европу

«Буду цепляться зубами»: полузащитник «Динамо» хочет уехать в Европу

29 марта 2024, 16:32
3

Футболист «Динамо» Денис Макаров не утратил интерес к продолжению карьеры в европейском клубе.

– Два года назад ты говорил о желании поиграть в Европе. Оно не изменилось?

– Нет, до сих пор хочу. Если будет возможность, буду просить, чтобы меня отпустили поиграть в Европе.

– По чемпионатам предпочтения есть?

– Одного определенного нет, но есть список, куда можно поехать: пять-шесть стран, где хотел бы себя попробовать.

Можно где-то себя проявить и получить еще лучший шанс. Буду цепляться зубами, если появится такая возможность.

– Готов, как Кузяев, упасть по зарплате?

– Готов подумать. Финансы – тоже важная часть жизни. Футбол же не вечен, так что надо обсуждать.

– Относительно февраля 2022-го ты стал ближе или дальше от реализации этой мечты?

– Думаю, ближе. Я расту как футболист, каждый год все больше играю и приобретаю опыт. Осталось получить предложение.

– До сих пор вариантов не было?

– Варианты есть, но ждем, так как контракт с «Динамо» действует еще два года. Если будут реальные предложения, нужно будет общаться с клубом и решать, что дальше. Пока никаких разговоров с руководством не было.

– Теоретически ты готов поехать в классную для жизни страну с не самым сильным чемпионатом?

– У меня контракт с «Динамо». Но если поступит реально интересное предложение, готов пообщаться и рассмотреть его. Может быть, клубу будет интересно меня продать куда-то.

  • 26-летний Макаров в «Динамо» с августа 2021 года.
  • В этом сезоне хавбек забил 4 гола в 20 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 3 миллиона евро.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Динамо Макаров Денис
Комментарии (3)
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Январь 59
1711729870
Поздно рваться в Европу. Там могут заставить детей сменить пол, могут заставить жену признаться, что ей надоело быть женщиной . Нормальные игроки уезжают в Арабские страны, в Америку, в Китай. В Китае есть шанс хорошо заработать, а доказать Европе и миру, что ты круче чем Месси, Холланд, Мбапе, Рональдо уже не получится. По одной простой причине -просто не сможешь ни физически ни технически.
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subbotaspartak
1711730767
Фантазёр
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