Юран – о Шнякине: «Пусть занимается своим делом, не нужно лезть туда, в чем не разбираешься»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран высказал отношение к журналистам и статистике.

– В этом сезоне вы с «Пари НН» тяжело стартовали, но потом поперло. Когда залезли на шестую строчку, комментатор Дмитрий Шнякин запостил на своем канале ключевые статистические показатели команды.

– Я видел. И что?

– По всем пунктам «Пари НН» был на последнем-предпоследнем месте в лиге. Шнякин уверял, что вы взломали РПЛ. Как часто вам говорили, что ваша команда играет в антифутбол?

– Во-первых, мне интересно, откуда Шнякин взял эту статистику. Если что, подсказываю ему, погрешность этих показателей – от 30 до 40%. Я знаю, о чем говорю – мы всю статистику считаем вручную. Кстати, а чего он не продолжил по другим клубам статистику выкладывать?

– Не знаю.

– Видимо, он наш фанат. Я очень рад. Не слушаю этих теоретиков, которые кричат о статистике. У меня есть план – работаю по нему. А эти люди пусть смотрят в турнирную таблицу. Мы пропустили меньше всех наряду с «Краснодаром», а по пропущенным дома так вообще – первые в лиге. Вот и ломается вся статистика. Шнякин же кто? Комментатор?

– Да.

– Вот пусть занимается своим делом, «бла-бла-бла». А статистика – не его сфера. Не нужно лезть туда, в чем не разбираешься.

– Ревностно относитесь к критике от журналистов?

– Стараюсь не обращать на нее внимание. Я с уважением отношусь к журналистам, у них тяжелая работа. Но меня раздражает, когда некоторые пытаются вытянуть какую-то «желтую» фигню. Общение с такими персонажами я сразу прекращаю. Мы же не в цирке находимся.