Юран – о Шнякине: «Пусть занимается своим делом, не нужно лезть туда, в чем не разбираешься»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран высказал отношение к журналистам и статистике.
– В этом сезоне вы с «Пари НН» тяжело стартовали, но потом поперло. Когда залезли на шестую строчку, комментатор Дмитрий Шнякин запостил на своем канале ключевые статистические показатели команды.
– Я видел. И что?
– По всем пунктам «Пари НН» был на последнем-предпоследнем месте в лиге. Шнякин уверял, что вы взломали РПЛ. Как часто вам говорили, что ваша команда играет в антифутбол?
– Во-первых, мне интересно, откуда Шнякин взял эту статистику. Если что, подсказываю ему, погрешность этих показателей – от 30 до 40%. Я знаю, о чем говорю – мы всю статистику считаем вручную. Кстати, а чего он не продолжил по другим клубам статистику выкладывать?
– Не знаю.
– Видимо, он наш фанат. Я очень рад. Не слушаю этих теоретиков, которые кричат о статистике. У меня есть план – работаю по нему. А эти люди пусть смотрят в турнирную таблицу. Мы пропустили меньше всех наряду с «Краснодаром», а по пропущенным дома так вообще – первые в лиге. Вот и ломается вся статистика. Шнякин же кто? Комментатор?
– Да.
– Вот пусть занимается своим делом, «бла-бла-бла». А статистика – не его сфера. Не нужно лезть туда, в чем не разбираешься.
– Ревностно относитесь к критике от журналистов?
– Стараюсь не обращать на нее внимание. Я с уважением отношусь к журналистам, у них тяжелая работа. Но меня раздражает, когда некоторые пытаются вытянуть какую-то «желтую» фигню. Общение с такими персонажами я сразу прекращаю. Мы же не в цирке находимся.
- «Пари НН» занимает 9-е место в РПЛ с 28 очками после 20 туров.
- По пропущенным мячам нижегородцы делят первое место в лиге с «Краснодаром» – по 17 мячей.
- По забитым голам «Пари НН» занимает предпоследнее место – 17 голов. Меньше поражала ворота соперников только «Балтика» – 12 раз.