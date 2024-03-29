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  • Юран – о Шнякине: «Пусть занимается своим делом, не нужно лезть туда, в чем не разбираешься»

Юран – о Шнякине: «Пусть занимается своим делом, не нужно лезть туда, в чем не разбираешься»

29 марта 2024, 12:40
4

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран высказал отношение к журналистам и статистике.

– В этом сезоне вы с «Пари НН» тяжело стартовали, но потом поперло. Когда залезли на шестую строчку, комментатор Дмитрий Шнякин запостил на своем канале ключевые статистические показатели команды.

– Я видел. И что?

– По всем пунктам «Пари НН» был на последнем-предпоследнем месте в лиге. Шнякин уверял, что вы взломали РПЛ. Как часто вам говорили, что ваша команда играет в антифутбол?

– Во-первых, мне интересно, откуда Шнякин взял эту статистику. Если что, подсказываю ему, погрешность этих показателей – от 30 до 40%. Я знаю, о чем говорю – мы всю статистику считаем вручную. Кстати, а чего он не продолжил по другим клубам статистику выкладывать?

– Не знаю.

– Видимо, он наш фанат. Я очень рад. Не слушаю этих теоретиков, которые кричат о статистике. У меня есть план – работаю по нему. А эти люди пусть смотрят в турнирную таблицу. Мы пропустили меньше всех наряду с «Краснодаром», а по пропущенным дома так вообще – первые в лиге. Вот и ломается вся статистика. Шнякин же кто? Комментатор?

– Да.

– Вот пусть занимается своим делом, «бла-бла-бла». А статистика – не его сфера. Не нужно лезть туда, в чем не разбираешься.

– Ревностно относитесь к критике от журналистов?

– Стараюсь не обращать на нее внимание. Я с уважением отношусь к журналистам, у них тяжелая работа. Но меня раздражает, когда некоторые пытаются вытянуть какую-то «желтую» фигню. Общение с такими персонажами я сразу прекращаю. Мы же не в цирке находимся.

  • «Пари НН» занимает 9-е место в РПЛ с 28 очками после 20 туров.
  • По пропущенным мячам нижегородцы делят первое место в лиге с «Краснодаром» – по 17 мячей.
  • По забитым голам «Пари НН» занимает предпоследнее место – 17 голов. Меньше поражала ворота соперников только «Балтика» – 12 раз.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород Юран Сергей
Комментарии (4)
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sined1951
1711712225
Я на стороне Юрана. Наш чемпионат освещается безобразно.
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Исмо
1711779128
Молодец Сергей Николаевич, этих горе-журналистов надо "сажать" на место)
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Владимир-Филиппов-vkontak
1711877262
Мы не в цирке, но Юран клоун. Тренером себя возомнил.
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Max-Mir-google
1711890686
Поставил на место щелкоперов-хайпожоров. Самое красивое в футболе это счет, тем более для команды с маленьким бюджетом. А Серёга правильно им спуску не даёт, иначе они на голову залезут.
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