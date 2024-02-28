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Газизов объяснил закат «Уфы»

28 февраля 2024, 23:52
1

Бывший генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов объяснил, почему клуб сейчас во Второй лиге.

  • Уфимцы были в РПЛ в 2014-2022 годах.
  • В 2018 году команда играла в Лиге Европы.
  • Газизов сейчас в «Динамо» Мх.

«Я ощущаю, что мог что-то сделать. Было несколько решений, для принятий которых мне не хватило резкости. На тот момент я стал чуть мягче.

Какие это решения? Я никогда не скажу. Это знают только люди, которые тогда работали. Эти решения касаются второй стыковой игры с «Оренбургом» в 2022 году (в другом интервью Газизов раскрывал это решение – сменить главного тренера перед ответным переходным матчем – прим. «Бомбардира»). У меня было решение перед этим матчем, но я его отменил для себя.

Через сколько «Уфа» вернется в Премьер-лигу? Там нарушена системность. У нас была самая мощная система выращивания кадров. Ее нарушили. Хоккейное лобби в республике победило. Я отношусь к ним с большим уважением, но они не хотят, чтобы кто-то мог составить им конкуренцию», – сказал Газизов.

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Источник: ютуб-канал 22duraka
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень Уфа Газизов Шамиль
Комментарии (1)
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vladik12
1709153623
Классный был клуб.
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