Газизов объяснил закат «Уфы»

Бывший генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов объяснил, почему клуб сейчас во Второй лиге.

Уфимцы были в РПЛ в 2014-2022 годах.

В 2018 году команда играла в Лиге Европы.

Газизов сейчас в «Динамо» Мх.

«Я ощущаю, что мог что-то сделать. Было несколько решений, для принятий которых мне не хватило резкости. На тот момент я стал чуть мягче.

Какие это решения? Я никогда не скажу. Это знают только люди, которые тогда работали. Эти решения касаются второй стыковой игры с «Оренбургом» в 2022 году (в другом интервью Газизов раскрывал это решение – сменить главного тренера перед ответным переходным матчем – прим. «Бомбардира»). У меня было решение перед этим матчем, но я его отменил для себя.

Через сколько «Уфа» вернется в Премьер-лигу? Там нарушена системность. У нас была самая мощная система выращивания кадров. Ее нарушили. Хоккейное лобби в республике победило. Я отношусь к ним с большим уважением, но они не хотят, чтобы кто-то мог составить им конкуренцию», – сказал Газизов.