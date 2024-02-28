Менеджер Гагариной прокомментировал отказ певицы исполнять гимн России на матче с Сербией

Андрей Мухачев, менеджер певицы Полины Гагариной, высказался по отказу артистки исполнять гимн России на товарищеском матче с Сербией.

«К сожалению, мы никак не вписались по графику. Просто в связи с этим не сможем принять участие.

Выступить перед матчем с Парагваем? РФС нам не предлагал. Запроса не было на матч Россия – Парагвай», – сказал Мухачев.