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  • Менеджер Гагариной прокомментировал отказ певицы исполнять гимн России на матче с Сербией

Менеджер Гагариной прокомментировал отказ певицы исполнять гимн России на матче с Сербией

28 февраля 2024, 23:20
3

Андрей Мухачев, менеджер певицы Полины Гагариной, высказался по отказу артистки исполнять гимн России на товарищеском матче с Сербией.

«К сожалению, мы никак не вписались по графику. Просто в связи с этим не сможем принять участие.

Выступить перед матчем с Парагваем? РФС нам не предлагал. Запроса не было на матч Россия – Парагвай», – сказал Мухачев.

  • Матч в Москве состоится 21 марта на «ВТБ Арене».
  • Россия отстранена от международного футбола.
  • Сербия – участник ЧМ-2022.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига Россия Сербия
Комментарии (3)
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Pavel-Osipov-google
1709153804
Очередная попытка создать сенсацию? Как с машиной участника СВО, а оказался и не участник вовсе…
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k611
1709187716
Супер певица она что ли. Других вариантов нет...
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slavа0508
1709188538
Ну не хочет ...пускай Шаман поёт ...любит он патриотические петь .вот и флаг ему в руки ...
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