Гагарина отказалась петь гимн России на матче с Сербией – известна причина

Певица Полина Гагарина отказалась выступать перед товарищеским матчем Россия – Сербия. РФС хотел, чтобы артистка исполнила гимн России.

«Причина – не получилось перенести запланированный корпоратив.

Ещe в ноябре певице прилетел заказ на выступление в столичном ресторане вечером 21 марта. Недавно же еe пригласили спеть гимн перед стартовым свистком игры сборной. Как рассказал нам директор Гагариной, сперва она приняла предложение, но вышла проблема с совмещением двух мероприятий. Несмотря на попытки сдвинуть время, чтобы успеть и туда и туда, заказчики корпората в положение не вошли и пригрозили неустойками по договору. Поэтому от выступления на стадионе «Динамо» перед 25 тысячами зрителей пришлось отказаться.

Сейчас организаторы экстренно ищут Полине замену. Кому выпадет честь исполнить наш гимн – пока неизвестно. А вот гимн Сербии исполнит местная популярная поп-фолк певица Александра Прийович. Из других выступающих уже точно утверждены Григорий Лепс и участник Евровидения-2018 от Армении Севак Ханагян», – написал источник.

Матч в Москве состоится 21 марта на «ВТБ Арене».

Россия отстранена от международного футбола.

Сербия – участник ЧМ-2022.

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