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  • Гагарина отказалась петь гимн России на матче с Сербией – известна причина

Гагарина отказалась петь гимн России на матче с Сербией – известна причина

28 февраля 2024, 16:25
38

Певица Полина Гагарина отказалась выступать перед товарищеским матчем Россия – Сербия. РФС хотел, чтобы артистка исполнила гимн России.

«Причина – не получилось перенести запланированный корпоратив.

Ещe в ноябре певице прилетел заказ на выступление в столичном ресторане вечером 21 марта. Недавно же еe пригласили спеть гимн перед стартовым свистком игры сборной. Как рассказал нам директор Гагариной, сперва она приняла предложение, но вышла проблема с совмещением двух мероприятий. Несмотря на попытки сдвинуть время, чтобы успеть и туда и туда, заказчики корпората в положение не вошли и пригрозили неустойками по договору. Поэтому от выступления на стадионе «Динамо» перед 25 тысячами зрителей пришлось отказаться.

Сейчас организаторы экстренно ищут Полине замену. Кому выпадет честь исполнить наш гимн – пока неизвестно. А вот гимн Сербии исполнит местная популярная поп-фолк певица Александра Прийович. Из других выступающих уже точно утверждены Григорий Лепс и участник Евровидения-2018 от Армении Севак Ханагян», – написал источник.

  • Матч в Москве состоится 21 марта на «ВТБ Арене».
  • Россия отстранена от международного футбола.
  • Сербия – участник ЧМ-2022.

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Источник: телеграм-канал Mash
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига Россия Сербия
Комментарии (38)
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BlackMurder
1709128126
По-любому Бузова или инстасамка
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...уефан
1709131196
... лучше бы подготовили сводный детский хор голосов на сто, было бы гораздо круче всяких сраных "звёзд"...
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polt
1709131251
Петь будет Шаман.
Ответить
Oldtrafford83
1709133012
озон зон зон))
Ответить
Бобссон
1709139920
Знаю Гагарина, а это кто такая?
Ответить
BRO_football
1709147422
Ну неужели такая проблема в России найти нормальную певицу, которая исполнит гимн страны? Кроме Гагариной нет никого что ли? Обязательно нужен кто-то известный?
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portero
1709157068
Что за детские отмазки.... понятно, что причина не та которую озвучивают!!!
Ответить
sochi-2013
1709181082
За такие заголовки, редактора надо за яйца клещами в суд тащить!
Ответить
Чистоспорт
1709198592
Гимн надо обязательно спеть и сплясать. Может, люди проникнутся и поверят нашему вранью про свою страну... Хотя вряд ли...
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Виторио
1709224044
Ну я могу спеть, если что...
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