Невеш ответил, есть ли разница между саудовской и европейскими лигами

Полузащитник «Аль-Хиляля» Рубен Невеш доволен уровнем саудовской лиги.
«Я не чувствую разницы между саудовской лигой и европейскими. Я не планирую возвращаться в Европу ближайшее время.
Саудовская Аравия может стать одной из лучших лиг в мире в течение двух лет. Качество игроков, приезжающих сюда, отличное – это похоже на PlayStation!» – сказал португалец.
- 26-летний Невеш выступал в АПЛ за «Вулверхэмптон».
- Игрок стоит 40 миллионов евро.
- В сезоне чемпионата Саудовской Аравии у Невеша 20 матчей, гол, 6 ассистов.
Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо