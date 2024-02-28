Невеш ответил, есть ли разница между саудовской и европейскими лигами

Полузащитник «Аль-Хиляля» Рубен Невеш доволен уровнем саудовской лиги.

«Я не чувствую разницы между саудовской лигой и европейскими. Я не планирую возвращаться в Европу ближайшее время.

Саудовская Аравия может стать одной из лучших лиг в мире в течение двух лет. Качество игроков, приезжающих сюда, отличное – это похоже на PlayStation!» – сказал португалец.