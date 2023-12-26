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    • Пименов сказал, стоит ли Лесовому пробовать себя в израильском клубе

    Пименов сказал, стоит ли Лесовому пробовать себя в израильском клубе

    Бывший футболист «Локомотива» Руслан Пименов предположил, что переход в «Маккаби» из Хайфы может помочь полузащитнику «Динамо» Даниилу Лесовому раскрыть его талант.

    «Лесовому необходима перезагрузка карьеры. Была серьезная травма, восстановился, но потерял место в основном составе. Есть объективная причина в лице Бителло, конечно, сложно конкурировать. Возможно, уход в израильский чемпионат и игра в еврокубках может раскрыть его талант. Тем более он парень с дриблингом, можно и рискнуть, и доказать самому себе», – сказал Пименов.

    • Ранее СМИ сообщили, что «Динамо» согласовало трансфер 25‑летнего хавбека в израильский клуб.
    • Лесовой в нынешнем сезоне сыграл в составе бело‑голубых 13 матчей и сделал 1 голевую передачу.
    • Действующий контракт футболиста с московским клубом рассчитан до лета 2025 года.

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    Источник: «Матч ТВ»

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