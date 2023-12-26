Пименов сказал, стоит ли Лесовому пробовать себя в израильском клубе

Бывший футболист «Локомотива» Руслан Пименов предположил, что переход в «Маккаби» из Хайфы может помочь полузащитнику «Динамо» Даниилу Лесовому раскрыть его талант.

«Лесовому необходима перезагрузка карьеры. Была серьезная травма, восстановился, но потерял место в основном составе. Есть объективная причина в лице Бителло, конечно, сложно конкурировать. Возможно, уход в израильский чемпионат и игра в еврокубках может раскрыть его талант. Тем более он парень с дриблингом, можно и рискнуть, и доказать самому себе», – сказал Пименов.