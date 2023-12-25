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  • Стало известно, как «Краснодар» наказал Кордобу за неприличный жест в матче с «Уралом»

Стало известно, как «Краснодар» наказал Кордобу за неприличный жест в матче с «Уралом»

25 декабря 2023, 12:05
4

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич прокомментировал скандальный эпизод с участием своего форварда Джона Кордобы.

  • Колумбиец в матче с «Уралом» показал неприличный жест помощнику судьи.
  • Кордобу удалили и дисквалифицировали.
  • Это не помешало «Краснодару» уйти на зиму лидером РПЛ.

«Я много лет в футболе, и меня шокировать очень тяжело. Конечно, я не могу принять то, что он сделал. Если бы у Кордобы была возможность вернуться в тот момент, он бы не повторил этой ошибки. Джон был оштрафован клубом, у меня был с ним серьeзный разговор. Это было плохо для всех: для клуба, для меня как тренера, для Джона как человека. Но он понял свою ошибку и больше никогда такого не сделает, поверьте. Он извинился перед всей командой на тренировке.

Я не пытаюсь его защитить. То, что он сделал, выходит за все рамки приличия. Но я играл в футбол 35 лет, а потом начал тренировать. За всю мою жизнь я не видел игрока, кто бился бы на поле как Кордоба. Джон – сильный, быстрый, невероятный. Но я не понимаю: как так получается, что из пяти фолов на нeм стабильно свистят только один? Я могу показать вам все эти моменты. Защитники бьют его по коленям, в спину, срывают с него футболку. Это всe происходит на моих глазах, а судьи дают играть. Это невероятно», – сказал Ивич.

Какой футболист на фото? Попробуйте верно ответить за 6 попыток

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Краснодар Кордоба Джон Ивич Владимир
Комментарии (4)
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Дядя Серёжа
1703498212
Неприлично погрозили?
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NewLife
1703500021
Джон лучший, он это доказал. Вы о письках, а он о футболе.
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Бобссон
1703500426
Насчёт фолов не говорил бы. Сколько пенальти было назначено в ворота Краснодара до зимы.... Правильно ни одного. А поводы были. Так что.....
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Николай-Морозов-google
1703500430
Эстонские СМИ подъехали?
Ответить
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