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    • Стало известно, как «Краснодар» наказал Кордобу за неприличный жест в матче с «Уралом»

    Стало известно, как «Краснодар» наказал Кордобу за неприличный жест в матче с «Уралом»

    Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич прокомментировал скандальный эпизод с участием своего форварда Джона Кордобы.

    • Колумбиец в матче с «Уралом» показал неприличный жест помощнику судьи.
    • Кордобу удалили и дисквалифицировали.
    • Это не помешало «Краснодару» уйти на зиму лидером РПЛ.

    «Я много лет в футболе, и меня шокировать очень тяжело. Конечно, я не могу принять то, что он сделал. Если бы у Кордобы была возможность вернуться в тот момент, он бы не повторил этой ошибки. Джон был оштрафован клубом, у меня был с ним серьeзный разговор. Это было плохо для всех: для клуба, для меня как тренера, для Джона как человека. Но он понял свою ошибку и больше никогда такого не сделает, поверьте. Он извинился перед всей командой на тренировке.

    Я не пытаюсь его защитить. То, что он сделал, выходит за все рамки приличия. Но я играл в футбол 35 лет, а потом начал тренировать. За всю мою жизнь я не видел игрока, кто бился бы на поле как Кордоба. Джон – сильный, быстрый, невероятный. Но я не понимаю: как так получается, что из пяти фолов на нeм стабильно свистят только один? Я могу показать вам все эти моменты. Защитники бьют его по коленям, в спину, срывают с него футболку. Это всe происходит на моих глазах, а судьи дают играть. Это невероятно», – сказал Ивич.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:05
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +20994

      NewLife 2 минуты назад

      Джон лучший, он это доказал. Вы о письках, а он о футболе.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6368

      Дядя Серёжа 32 минуты назад

      Неприлично погрозили?

      0
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