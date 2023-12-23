Холанд опустился на 4-е место в рейтинге лучших бомбардиров 2023 года

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд не забивает с 28 ноября.

У норвежца 50 голов в 2023 году – это четвертый показатель в мире.

В среду его обошли по забитым мячам Гарри Кейн и Килиан Мбаппе (по 52).

В пятницу в 51-й раз за год отличился Криштиану Роналду.