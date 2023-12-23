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    • Холанд опустился на 4-е место в рейтинге лучших бомбардиров 2023 года

    Холанд опустился на 4-е место в рейтинге лучших бомбардиров 2023 года

    Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд не забивает с 28 ноября.

    У норвежца 50 голов в 2023 году – это четвертый показатель в мире.

    В среду его обошли по забитым мячам Гарри Кейн и Килиан Мбаппе (по 52).

    В пятницу в 51-й раз за год отличился Криштиану Роналду.

    • Кейн и Мбаппе больше не сыграют в этом году.
    • У Холанда и Роналду есть еще по два матча.
    • «Сити» встретится с «Эвертоном» (27 декабря) и «Шеффилд Юнайтед» (30 декабря), «Аль-Наср» – с «Аль-Иттихадом» (26 декабря) и «Аль-Таавуном» (30 декабря).

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 10:35
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7122

      fakeid 24 минуты назад

      вроде очевидно, что роналду станет лучшим.

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