Холанд опустился на 4-е место в рейтинге лучших бомбардиров 2023 года

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд не забивает с 28 ноября.

У норвежца 50 голов в 2023 году – это четвертый показатель в мире.

В среду его обошли по забитым мячам Гарри Кейн и Килиан Мбаппе (по 52).

В пятницу в 51-й раз за год отличился Криштиану Роналду.

Кейн и Мбаппе больше не сыграют в этом году.

У Холанда и Роналду есть еще по два матча.

«Сити» встретится с «Эвертоном» (27 декабря) и «Шеффилд Юнайтед» (30 декабря), «Аль-Наср» – с «Аль-Иттихадом» (26 декабря) и «Аль-Таавуном» (30 декабря).

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