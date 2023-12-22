Сексуальная жена Тикнизяна выложила свежие кадры из отпуска

Яна Ромашкина, ведущая «Матч ТВ» и жена защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна, выложила свежее фото из отпуска.
Девушка сфотографировалась на фоне Индийского океана.
- Футболист «Локомотива» женился на ведущей «Матч ТВ» 24 октября.
- Тикнизян делал предложение Яне на Останкинской башне.
- От обширной свадьбы пара отказалась, отметив бракосочетание в узком кругу родных и близких.
Футболист «Локомотива» сделал предложение ведущей «Матч ТВ»: фото очаровательной невесты
Источник: телеграм-канал Яны Ромашкиной