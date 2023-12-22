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    • Сексуальная жена Тикнизяна выложила свежие кадры из отпуска

    Сексуальная жена Тикнизяна выложила свежие кадры из отпуска

    Яна Ромашкина, ведущая «Матч ТВ» и жена защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна, выложила свежее фото из отпуска.

    Девушка сфотографировалась на фоне Индийского океана.

    • Футболист «Локомотива» женился на ведущей «Матч ТВ» 24 октября.
    • Тикнизян делал предложение Яне на Останкинской башне.
    • От обширной свадьбы пара отказалась, отметив бракосочетание в узком кругу родных и близких.

    Футболист «Локомотива» сделал предложение ведущей «Матч ТВ»: фото очаровательной невесты

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    Источник: телеграм-канал Яны Ромашкиной

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +2376

      Таврида 55 минут назад

      Что у нее за бутылка стоит на заднем плане? БФ-4?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6476

      ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      Тема сисек не раскрыта на футбольном сайте. Гыгыгы

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +45

      Руслан за Спартак 1 час назад

      ***,я оказывается не зря не смотрю Матч ТВ,кроме матчей Спартака

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1193

      Karpathian 1 час назад

      а можно я выложу фото на фоне Исети? И тоже попаду сюда.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +48

      nuidurakivyvse) > Karpathian 1 час назад

      Если ты сексуальная то попадешь сюда.)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +9610

      vladik12 > nuidurakivyvse) 1 час назад

      Желательно еще быть женой футболиста, наверное.

      0
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      Рейтинг: +48

      nuidurakivyvse) > vladik12 51 минуту назад

      Не обязательно..Бомба здесь иногда показывает сексуальных незамужних.Но чтобы было типа про футбол, добавляет -- болельщица Спартака или еще какого то клуба.

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      Рейтинг: +9610

      vladik12 > nuidurakivyvse) 48 минут назад

      Ну ничего страшного. Не мужиков же. Посмотреть на красивых женщин местная аудитория, думаю, не против.

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      Рейтинг: +688

      saf05 1 час назад

      Олень

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      Рейтинг: +9610

      vladik12 > saf05 1 час назад

      Кто, епт?

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