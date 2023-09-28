Футболист «Локомотива» сделал предложение ведущей «Матч ТВ»: фото очаровательной невесты

Прошедшим летом стало известно о романтических отношениях Наира Тикнизяна и Яны Ромашкиной.
Левый защитник «Локомотива» едва не уехал в Европу, но трансфер так и не состоялся, а футболист, между тем, решил создать семью.
Сегодня ведущая «Матч ТВ» проинформировала подписчиков в соцсетях, что Тикнизян сделал ей предложение.
Она выложила видео со смотровой площадки Останкинской телебашни, показав внизу большой плакат, на котором написано: «Яна, выходи за меня!»
Девушка опубликовала фото руки с обручальным кольцом и написала: «Я сказала «да».
Так что скоро в РПЛ будет еще одна свадьба! А мы пока отметим, что у Наира однозначно есть вкус.
Фото: соцсети Яны Ромашкиной