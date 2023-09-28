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РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
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Футболист «Локомотива» сделал предложение ведущей «Матч ТВ»: фото очаровательной невесты

Прошедшим летом стало известно о романтических отношениях Наира Тикнизяна и Яны Ромашкиной.

Левый защитник «Локомотива» едва не уехал в Европу, но трансфер так и не состоялся, а футболист, между тем, решил создать семью.

Сегодня ведущая «Матч ТВ» проинформировала подписчиков в соцсетях, что Тикнизян сделал ей предложение.

Она выложила видео со смотровой площадки Останкинской телебашни, показав внизу большой плакат, на котором написано: «Яна, выходи за меня!»

Девушка опубликовала фото руки с обручальным кольцом и написала: «Я сказала «да».

Так что скоро в РПЛ будет еще одна свадьба! А мы пока отметим, что у Наира однозначно есть вкус.

Фото: соцсети Яны Ромашкиной

Россия. Премьер-лига Локомотив Тикнизян Наир
Комментарии (9)
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Паровозов
1695930839
Вся тюнингованная и старше на 4 года.
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Купа Купыч
1695933961
Жениться ребята, это вам не в баню сходить. Володька Завитушкин на следующий день пошёл в ЗАГС и развёлся. Мамуля, у которой мальчик и три девочки.
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O-kolesov
1695954777
И чё в ней очаровательного? Все на одно лицо.
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kara-mba
1695965244
Лишь бы детей не завёл, через год сам слиняет.
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Иван Петров 1986
1695966411
Задолбали уже эти лошадиные губы.
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Taps
1695977402
Обвислые сиськи, изуродованные губы ... и половые тоже.
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Мортус
1696050967
Резиновая надувная женщина с вибрацией
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kvm
1696102964
зарема №2
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