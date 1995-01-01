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    Футболист «Локомотива» сделал предложение ведущей «Матч ТВ»: фото очаровательной невесты

    28 сентября, 22:10
    Скоро в РПЛ будет еще одна свадьба!

    Прошедшим летом стало известно о романтических отношениях Наира Тикнизяна и Яны Ромашкиной.

    Левый защитник «Локомотива» едва не уехал в Европу, но трансфер так и не состоялся, а футболист, между тем, решил создать семью.

    Сегодня ведущая «Матч ТВ» проинформировала подписчиков в соцсетях, что Тикнизян сделал ей предложение.

    Она выложила видео со смотровой площадки Останкинской телебашни, показав внизу большой плакат, на котором написано: «Яна, выходи за меня!»

    Девушка опубликовала фото руки с обручальным кольцом и написала: «Я сказала «да».

    Так что скоро в РПЛ будет еще одна свадьба! А мы пока отметим, что у Наира однозначно есть вкус.

    Фото: соцсети Яны Ромашкиной

    Рейтинг: 3.8 Голосов: 5
    Комментарии7
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      Рейтинг: +1598

      Taps 4 часа назад

      Обвислые сиськи, изуродованные губы ... и половые тоже.

      0
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      Рейтинг: +4754

      Иван Петров 1986 7 часов назад

      Задолбали уже эти лошадиные губы.

      1
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      Рейтинг: +693

      cska1948 > Иван Петров 1986 5 часов назад

      Скорее верблюжьи.

      2
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      Рейтинг: +268

      kara-mba 7 часов назад

      Лишь бы детей не завёл, через год сам слиняет.

      1
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      Рейтинг: +1025

      O-kolesov 10 часов назад

      И чё в ней очаровательного? Все на одно лицо.

      2
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      Рейтинг: +174

      Купа Купыч 16 часов назад

      Жениться ребята, это вам не в баню сходить. Володька Завитушкин на следующий день пошёл в ЗАГС и развёлся.
      Мамуля, у которой мальчик и три девочки.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +85

      Паровозов 17 часов назад

      Вся тюнингованная и старше на 4 года.

      3
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